قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك
«توروب» يطلب تقريرًا فنيًا عاجلًا عن يانج أفريكانز قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا
بلومبرج: أمريكا تطلب مليار دولار لكل من يُريد الاشتراك بمجلس سلام غـ.ـزة
سيراميكا كليوباترا يقترب من الحصول على خدمات «رضا بوبو»
رحيل ملك الشمعدان .. طاهر القويري قصة نجاح مُلهمة في مصر | انفوجراف
حادثة مؤسفة في نهائي السوبر الجزائري | شاهد
ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل
ناقد رياضي: المركز الرابع «إنجاز إيجابي».. ومنتخب مصر قدّم بطولة كبيرة
أقل سعر دولار اليوم الأحد 18-1-2026
إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»
مسئول أمريكي يُهين نتنياهو: نفد صبرنا منه .. وإدارة غــزة أمر لا يخصه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رحيل ملك الشمعدان .. طاهر القويري قصة نجاح مُلهمة في مصر | انفوجراف

طاهر القويري
طاهر القويري
محمد الاسكندرانى

الراحل طاهر القويري رجل الأعمال البارز في مصر، ارتبط اسمه بـ بسكويت الشمعدان الذى يعشقة المصريون ولديهم ذكريات رائعة خاصة جيل الثمانينيات والتسعينيات، وحتى يومنا هذا مازال يعيش مع الأجيال.

طاهر القويري 

وتعود قصة رجل الأعمال الراحل طاهر القويري إلى نقلة ذكية في حياته ليتحوّل فيها من مجرد محاسب إلى رجل من طراز رفيع في عالم الصناعة والبيزنس، والذى اشتهر فيها بنجاحة وقدرته على تحليل سوق المال.

وفاة طاهر القويري 

وخلال الساعات القليلة الماضية أطلت علينا صفحة شركة الشمعدان في خبر لها، معلنه وفاة رجل الأعمال مصطفى الطاهر القويري، وشهرته طاهر القويري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان.

وكشفت شركة الشمعدان، أن صلاة الجنازة على رجل الأعمال طاهر القويري ستكون اليوم الأحد الموافق 18 يناير عقب صلاة العصر من مسجد المواساة، ويوارى جثمانه بالمنارة، ويُقام العزاء في اليوم التالي بمسجد عبدالمنعم رياض بقاعة حق الشهيد عقب صلاة المغرب.

واختتمت الشركة منشورها بالدعاء:": اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه  مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارًا خيرًا مِن دارِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ".

طاهر القويري رجل الأعمال طاهر القويري وفاة طاهر القويري القويري مالك شركة الشمعدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

ترشيحاتنا

الحكم الكونغولي جون جاك ندالا

جون جاك ندالا حكمًا لنهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال وبيير أتشو للفيديو

فيستون ماييلي

«الغندور» يكشف تفاصيل عرض الوحدة الإماراتي لضم «ماييلي»

الغندور

الغندور يعلق علي أداء طاقم تحكيم مباراة مصر و نيجيريا

بالصور

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد