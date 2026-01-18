رحيل ملك الشمعدان .. طاهر القويري قصة نجاح مُلهمة في مصر | انفوجراف

الراحل طاهر القويري رجل الأعمال البارز في مصر، ارتبط اسمه بـ بسكويت الشمعدان الذى يعشقة المصريون ولديهم ذكريات رائعة خاصة جيل الثمانينيات والتسعينيات، وحتى يومنا هذا مازال يعيش مع الأجيال.

طاهر القويري

وتعود قصة رجل الأعمال الراحل طاهر القويري إلى نقلة ذكية في حياته ليتحوّل فيها من مجرد محاسب إلى رجل من طراز رفيع في عالم الصناعة والبيزنس، والذى اشتهر فيها بنجاحة وقدرته على تحليل سوق المال.

وفاة طاهر القويري

وخلال الساعات القليلة الماضية أطلت علينا صفحة شركة الشمعدان في خبر لها، معلنه وفاة رجل الأعمال مصطفى الطاهر القويري، وشهرته طاهر القويري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان.

وكشفت شركة الشمعدان، أن صلاة الجنازة على رجل الأعمال طاهر القويري ستكون اليوم الأحد الموافق 18 يناير عقب صلاة العصر من مسجد المواساة، ويوارى جثمانه بالمنارة، ويُقام العزاء في اليوم التالي بمسجد عبدالمنعم رياض بقاعة حق الشهيد عقب صلاة المغرب.

واختتمت الشركة منشورها بالدعاء:": اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارًا خيرًا مِن دارِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ".