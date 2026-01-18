«الشيوخ» يناقش مواجهة التعديات على نهر النيل وسُبل حمايته .. غدًا

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن المطران، خلال اجتماعها المقرر غدا الإثنين، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب المهندس علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري، بشأن سبل مواجهة التعديات على نهر النيل وحمايته.

وأوضح النائب مقدم الاقتراح أن المذكرة الإيضاحية تضمنت عددًا من المقترحات، من بينها تشديد الرقابة على ضفاف النهر، وتفعيل القوانين الرادعة ضد المخالفين، وتسريع إجراءات إزالة التعديات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، والجهات التنفيذية .

وشهدت الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث حسم المجلس رفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات، بناء على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه، بدلا من 50 ألف جنيه.