رئيس حي جنوب الغردقة يوقف التعدي على الرصيف العام بمنطقة الإنتر

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين وما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وجّه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بإيقاف التعدي على الرصيف العام بمنطقة «الإنتر»، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والمخالفات التي يتم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بفرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من الأفراد بتكسير وإتلاف بلاط «الإنترلوك» بالرصيف العام بمنطقة الإنتر، بغرض استغلال الطريق العام وتحويله إلى جراج سيارات خاص بصورة غير قانونية. وعلى الفور، قام اللواء أحمد جبر صباح اليوم الجمعة بمعاينة موقع المخالفة على الطبيعة.

ووجّه رئيس حي جنوب الغردقة إدارة المشروعات بالمدينة بسرعة المعاينة الفنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مع العمل على إعادة الشيء لأصله وترميم الرصيف وبلاط الإنترلوك المتضرر، حفاظًا على حق المشاة والمظهر العام للمنطقة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الأرصفة والطرق تُعد ملكية عامة لجميع المواطنين، ولا يُسمح بالتعدي عليها أو استغلالها في أنشطة خاصة تحت أي ظرف، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات لفرض الأمر الواقع. كما أشار إلى أن مثل هذه التعديات تتسبب في تشويه المظهر الحضاري وتعوق حركة المشاة.

وأشاد رئيس الحي بالدور الإيجابي الذي يقوم به المواطنون عبر صفحات التواصل الاجتماعي في رصد ونشر المخالفات، مؤكدًا أن تفاعل المواطنين يُسهم بشكل كبير في الحفاظ على المرافق العامة وتحقيق الانضباط داخل المدينة.