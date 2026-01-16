قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعتزم العفو عن حاكمة بورتوريكو السابقة واندا فاسكيز
مفتي الجمهورية يشهد احتفال ذكرى الإسراء والمعراج بالجامع الأزهر.. صور
عام كامل من الاختفاء.. ماتشادو تكشف تفاصيل مغامرتها الخطيرة للهروب من فنزويلا
دول بدون فيزا للمصريين 2026.. دليلك الشامل بجواز السفر فقط
فتح باب الحجز للإقامة على سطح القمر مقابل مليون دولار.. ما القصة؟
مفاجأة بشأن أسعار السلع أول أسبوعين في رمضان 2026 .. الشعبة توضح
جهات التحقيق تعاين جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز في ميت عاصم ببنها
من اليمن إلى الإمارات وعُمان.. العقوبات الأمريكية تضيق الخناق على الحوثيين
الخليج يضرب الأخدود برباعية في الدوري السعودي
البنك المركزي يعلن قبول بيع أذون خزانة بـ 131.6 مليار جنيه
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
كاف يكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس حي جنوب الغردقة يوقف التعدي على الرصيف العام بمنطقة الإنتر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين وما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وجّه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بإيقاف التعدي على الرصيف العام بمنطقة «الإنتر»، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والمخالفات التي يتم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بفرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من الأفراد بتكسير وإتلاف بلاط «الإنترلوك» بالرصيف العام بمنطقة الإنتر، بغرض استغلال الطريق العام وتحويله إلى جراج سيارات خاص بصورة غير قانونية. وعلى الفور، قام اللواء أحمد جبر صباح اليوم الجمعة بمعاينة موقع المخالفة على الطبيعة.

ووجّه رئيس حي جنوب الغردقة إدارة المشروعات بالمدينة بسرعة المعاينة الفنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مع العمل على إعادة الشيء لأصله وترميم الرصيف وبلاط الإنترلوك المتضرر، حفاظًا على حق المشاة والمظهر العام للمنطقة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الأرصفة والطرق تُعد ملكية عامة لجميع المواطنين، ولا يُسمح بالتعدي عليها أو استغلالها في أنشطة خاصة تحت أي ظرف، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات لفرض الأمر الواقع. كما أشار إلى أن مثل هذه التعديات تتسبب في تشويه المظهر الحضاري وتعوق حركة المشاة.

وأشاد رئيس الحي بالدور الإيجابي الذي يقوم به المواطنون عبر صفحات التواصل الاجتماعي في رصد ونشر المخالفات، مؤكدًا أن تفاعل المواطنين يُسهم بشكل كبير في الحفاظ على المرافق العامة وتحقيق الانضباط داخل المدينة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

الرئيس السيسي

متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

كأس العالم

بعد أزمة التأشيرات| منتخبات مهددة بحضور مشجعيها كأس العالم 2026.. ما القصة؟

البلوجر سبيد

بعد تصدره الترند.. من هو البلوجر العالمي سبيد ولماذا زار مصر؟

القارة القطبية

آخر مولود عام 1985.. ماذا يعني أن تبدأ حياتك في القارة القطبية الجنوبية؟

بالصور

الجلوس الطويل يضر الأوردة ويزيد خطر الدوالي.. طرق وقاية بسيطة

كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد