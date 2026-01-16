محافظ الجيزة: إزالة 325 حالة تعدي خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 للحفاظ على الرقعة الزراعية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ(28) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمستمرة حتى 27 مارس الجاري وذلك للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب وتفعيلًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت عن إزالة 325 حالة تعدٍّ، تنوعت بين المستهدفات الثلاثة (أملاك دولة – متغيرات مكانية – تعديات على الأراضي الزراعية)، وذلك على مساحات بلغت 84,738 مترًا مربعًا بنطاق الأحياء، بالإضافة إلى إزالة تعديات على مساحة 219 فدانًا و16 قيراطًا من الأراضي الزراعية بنطاق قرى المراكز والمدن.

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض هيبة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف الرصد الدقيق والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية، بما يضمن إزالة المخالفات في مهدها قبل أن تتحول إلى مخالفات جسيمة يصعب التعامل معها.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين المتعدين سرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.