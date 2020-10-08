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رياضة

الزمالك يستعد لـ حرس الحدود بدون راحة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة بعد التعادل السلبي مع وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء حرس الحدود المرتقب المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة دجلة تدريبات استشفائية في حين يؤدي باقي اللاعبين تدريبات قوية.

وانتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي أقيمت علي استاد القاهرة.

ليرتفع رصيد الزمالك لـ 65 نقطة جمعها من 32 مباراة وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدفا ، واستقبل 25 هدفا.

فيما يصل رصيد وادى دجلة للنقطة برصيد 35 نقطة جمعها من 32 مباراة ، وأحرز لاعبوه 31 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا.
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