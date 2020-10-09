لطلاب الدراسات العليا بآداب القاهرة.. تعرف على موعد إجراء المقابلة لقسم اللغة الإنجليزية

، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، أن قسم اللغة الإنجليزية سيجري المقابلة الشخصية لدبلومة الترجمة لطلاب الدراسات العليا، يوم الأحد المقبل 11 اكتوبر الساعة التاسعة صباحا بمقر القسم .

اقرأ أيضا :

كما يوجد -بحسب الخشت- كشف امتحان خاص بكل طالب ويتلقى امتحانات ويتم حلها بعد 24 ساعة ويتم تقييم الطالب عليها.

كما يوجد -بحسب الخشت- كشف امتحان خاص بكل طالب ويتلقى امتحانات ويتم حلها بعد 24 ساعة ويتم تقييم الطالب عليها.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قال إنه يوجد برامج (موبايل ابليكيشن) على الهواتف المحمولة لإتاحة الدراسة للطالب في أي وقت وأي مكان.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قال إنه يوجد برامج (موبايل ابليكيشن) على الهواتف المحمولة لإتاحة الدراسة للطالب في أي وقت وأي مكان.

وأوضح الخشت أن جامعة القاهرة أول جامعة قامت بتعديل كافة لوائحها ، للعمل بنظام التعليم المباشر وأونلاين بطريقة صحيحة.





وانعقد اليوم مؤتمر المجالس المشتركة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة.





وأعلن رئيس جامعة القاهرة، عن خطة الجامعة لتكون جامعة ذكية في السنوات القادمة، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز العديد من الإجراءات في إطار خطة تحول الجامعة للجيل الثالث.





وأضاف أنه تم توقيع العديد من البروتوكولات مع العديد من المؤسسات المتخلفة، وقال: "لقد أصبح لدينا الكثير من البرامج الدراسية الجديدة في مختلف المجالات".



