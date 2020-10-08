AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

5 إصابات جديدة.. موريتانيا تجري 155 فحص كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:48 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
Advertisements
أمينة الدسوقى

سجلت وزارة الصحة الموريتانية خلال 24 ساعة الماضية 15 حالة شفاء و5 حالات إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد.


وتم تسجيل الإصابات بـفيروس كورونا فى خمس مدن وهى نواذيبو  والزويرات، وتفرغ زينة وتيارت و توجنين.


اقرأ أيضا:  يوم تاريخي.. كل ما تريد معرفته عن اتفاق السلام السوداني والموقعين عليه


وحسب وزارة الصحة الموريتانية فقد تم إجراء 155 فحصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 140 فحصا للكشف عن مشتبه بإصابتهم و15 للمتابعة.


ووصل مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا 7540، فيما تم تسجيل 7227 حالة شفاء و162 حالة وفاة.


وسجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,537,669 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم  37,392 حالة وفاة وتعافى 1,274,011 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون وفيات.. موريتانيا تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

بدون وفيات.. موريتانيا تسجل 46 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

موريتانيا: ارتفاع إجمالى إصابات فيروس كورونا لـ 6848 حالة

موريتانيا: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 7012

بدون وفيات.. موريتانيا تسجل 44 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا بموريتانيا لـ 7365 حالة

ترشيحاتنا

تريند الفن| تعرف على عمر شيرين عبد الوهاب.. وسبب وفاة طلعت زكريا

ريهام سعيد تعود لقناة النهار.. وتامر أمين: الحمد لله على السلامة يا جميل

زيزو يغيب عن الزمالك أمام حرس الحدود

سيد عبد الحفيظ: الأهلي سيعيد النظر فى علاج لاعبيه بألمانيا.. ومستحيل مشاركة الكعبي مع الوداد أمامنا

حريق هائل في الدمام | فيديو

عروس تواجه صدمة العمر بعد شراء فستان زفاف عبر الإنترنت.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهامات أرمينيا لـ أردوغان صحيحة.. الأقمار الصناعية ترصد مقاتلات تركية بأجواء كاراباخ.. فيديو

رائحة جورب تتسبب في مشاجرة على متن طائرة بين راكبين.. فيديو وصور

بصورة فوتوشوب مبالغ فيها.. نجوى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة