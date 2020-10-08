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مستشفى نجع حمادي: خروج جميع الحالات المصابة في حادث تسرب الكلور

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:44 م
صورة من مستشفي نجع
صورة من مستشفي نجع حمادي
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور علي نور الدين، مدير مستشفي نجع حمادي، إن جميع الحالات المصابة بضيق التنفس إثر حادث تسرب الكلور بمحطة المياه بنجع حمادي خرجت من المستشفى بشفاء تام.


وأضاف الدكتور علي نور الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولي المصرية، أنه تم وصول ٦١ حالة مصابة بالاختناق، منهم ٣٩ حالة متوسطة وتلقوا العلاج والرعاية الكاملة، و٢٠ حالة بسيطة وتلقوا العلاج أيضا وخرجوا جميعهم من المستشفى ولم يتبق أحد.


وتابع مدير مستشفي نجع حمادي، أنه يحب أن يشكر جميع طاقم الفريق الطبي داخل المستشفى لما بذلوه من جهد كبير لإنقاذ المواطنين من حالات الاختناق التي حدثت لبعض المواطنين وتقديم الرعاية الكاملة لهم.


وأوضح الدكتور علي نور الدين، أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا وجه بتكثيف تواجد أنابيب الأكسجين بالمستشفى وتم مد المستشفى لأنابيب اكسجين من مستشفي فرشوط العام ومن الإدارة الصحية بالمحافظة لتوفير جميع العلاج لجميع حالات الاختناق.


وأشار إلى أن تم تلقي إخطارا من رئيس مجلس مدينة نجع حمادي ووكيل صحة المحافظة بأن هناك تسريبا في محطة المياه ولا بد من توفير جميع اللازم لتلقي المصابين وإعطائهم كافة العلاجات اللازمة.
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