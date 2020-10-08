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سيارات

نصائح ذهبية لتجنب تكرار زيارة السمكري

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
إذا كنت تجد نفسك في مواجهة سينياريوهات خبطات السيارة والاصطدام مع سيارات اخرى عليك تعلم بعض المهارات الخاصة لتجنب هذه المواقف.
 
وفي هذا التقرير نقدم بعض النصائح الذهبية لتجنب زيارة السمكري باستمرار..

 يجب ان تعلم ماهي انواع الصدمات

-    أولا التصادم وجها لوجه هو الاصطدام مع السيارات الاخرى ولتجنبها عليك دائما تلاحظ السيارات القادمة وخفض سرعتك بقدر الإمكان .

-    التصادم من الخلف وهي خبط السيارات التي امامك من الخلف وهذه هي الاصطدامات الاكثر شيوعا ، وغاليا تكون بسب التشتت أثناء القيادة

-    الصدمات الجانبية يجب عليك التركيز دائما على علامات الوقوف والبطئ ولا تستهين بها والنظر في كل الاتجاهات قبل عبور التقاطعات حتى إذا كان الاولوية لك ومن حقك

-    التصادم في السرعات المنخفة وهو يحدث بسرعة أقل من 20 كم غالبا ما تحدث نتجية خروجك من الجراح أو سيارتك أحيانا 

 ويجب التركيز في مل وقت حتى لو كانت سرعتك بطيئة، فالخبطات تحدث بغض النظر عن السرعة واحرص دائما على وضع حزام الامان حتى لوكان وجودك مؤقت في السيارة.
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