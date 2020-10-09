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حوادث

حبس شاب روج لبيع 6 آلاف قرص مخدر عبر فيس بوك

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:54 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شاب، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالترويج لبيع 6 آلاف كبسولة من العقاقير المؤثرة والمدرجة بجداول المخدرات عبر صفحة على الفيس بوك.

وكلفت النيابة بارسال المضبوطات الى المعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير مفصل عن خواصها من قبل اطباء مصلحة الطب الشرعي.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالترحي عن نشاط المتهم للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

وكشف المتهم فى اعترافته بترويج 6 آلاف كبسولة من العقاقير المؤثرة والمدرجة بجداول المخدرات، عدم صلته بالمضبوطات، خلال التحقيقات التى خضع لها أمام جهات التحقيق، موضحا ان الصفحة التي تم ترويج المخدرات عبرها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كانت ملكه، إلا أن احد الاشخاص من الهكر اخترقها ، واستخدمها فى ترويج المواد المخدرة.

بدأت القضية بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة بضبط شاب يعرض أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمحظور تداولها للبيع عبر "فيس بوك"، وترويجها على عملائه بأسعار مرتفعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وباستدراج المتهم بدعوى شراء كمية من العقاقير وافق على مقابلة القوة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لإتمام عملية الشراء، حيث تمكن رجال مباحث التموين من ضبطه.

وبعد تحرير محضر بالواقعة.
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