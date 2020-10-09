دعم العودة الطوعية للنازحين.. السودان يبدأ تنفيذ اتفاق السلام السوداني

شارك وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين إسماعيل اليوم الخميس، في إطلاق المبادرة الإقليمية لبحث الحلول لقضية النازحين واللاجئين في السودان وجنوب السودان، في ظلّ رئاسة السودان لمنظمة الإيجاد.





جاء ذلك على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بحضور كلٍ من وزيرة خارجية جنوب السودان، المفوض السامي لشؤون اللاجئين والسكرتير التنفيذي للإيجاد، والإتحاد الأوروبي.





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وأعرب وزير الخارجية المكلف عن تقدير حكومة الفترة الانتقالية، الكبير لهذه المبادرة التي تأتي اتساقًا مع أولويات الفترة الانتقالية، لمعالجة قضايا النازحين داخليًا واللاجئين، وكذلك سُبل دعم العودة الطوعية عقب اتفاق السلام السوداني المبرم مؤخرًا بجوبا.





وأشار إلى أن الاجتماع الرفيع المستوى يتسق كذلك مع إعلان نيروبي حول اللاجئين الصوماليين باتباع نهجٍ إقليمي شامل لتقديم حلول دائمة للاجئين في السودان وجنوب السودان من خلال دعم منصة الإيقاد الإقليمية التي تم إطلاقها خلال المنتدى العالمي الأول للاجئين العام الماضي.





وأعرب عن شكر حكومة السودان للمانحين والشركاء، الذين عبروا عن تضامنهم ودعمهم لهذه المبادرة من خلال تقديم الدعم التقني، المالي والتنموي للإيقاد.





الجدير بالذكر أنه من المتوقع قيام الاجتماع رفيع المستوى، خلال القمة الخاصة لرؤساء دول الإيقاد المزمع عقدها في الربع الأول من العام 2021م، على أن يسبقه اجتماعٌ تحضيري فني نهاية أكتوبر الجاري.