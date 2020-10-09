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طارق شوقي: هدفنا من النظام الجديد للتعليم إنقاذ أبنائنا من عيوب الماضي ..فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:20 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إننا مع أولياء الأمور ونقدر قلقهم بسبب صعوبة التغيير مؤكدا أننا جميعا تعلمنا بطريقة معينة ومن الصعب تفهم التغيير بسرعة .

وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر: أننا نراهن علي الطلاب وعلى قدرتهم علي التكيف مع النظام الجديد مؤكدا أن هدفنا من النظام الجديد هو إنقاذ أبنائنا من عيوب النظام القديم .

وأوضح الوزير، أن النظام القديم كان يؤدي إلى الحصول درجات ولكن هذه الدرجات لم تكن متعلقة بتعلم حقيقي لافتا إلى أن النجاح ليس هو الحصول علي مجموع فقط .

وتابع: إن أسئلة الامتحانات لن تكون من الكتاب لأننا نستهدف التأكد من فهم الطالب وهدفنا هو تعليم الطلاب والوزارة تعلم جيدا ما تقوم بفعله .

واستكمل: إن أولياء الأمور يجب عليهم ترك مسألة التصحيح للوزارة وان يهتموا بفهم أبنائهم بغض النظر عن الدرجات كما أننا أعدنا صياغة المدرس في النظام التعليمي الجديد.

وأشار إلى أن الامتحانات لن تتضمن اسئلة اختيار من متعدد فقط ولكنها ستحتوي علي جميع أنماط الأسئلة.
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