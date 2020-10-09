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رياضة

الكاف يحدد 14 و17 نوفمبر المقبل موعدا لمباراتي مصر وتوجو بتصفيات أمم إفريقيا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:17 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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أ ش أ
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الخميس، خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه بموعد مباراتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢١ في الكاميرون.

وقال محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول - في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة - إن الكاف أخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي توجو، على أن يكون موعد مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم ١٤ نوفمبر المقبل في مصر، ولقاء العودة في الرابعة عصر يوم ١٧ نوفمبر في توجو.

وأوضح بركات، أن مباراة الذهاب بمصر سيقودها طاقم تحكيم من رواندا، بينما يقود مباراة العودة بتوجو طاقم تحكيم من السنغال.
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