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ديني

استعدادات المعاهد الأزهرية لاستقبال العام الدراسي 2020-2021

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
قرر قطاع المعاهد الأزهرية أن تكون الدراسة في المعاهد عالية الكثافة ستة أيام أسبوعيا ويوزع فيها طلاب كل صف دراسي إلى مجموعتين إحداهما تدرس ثلاثة أيام: السبت والإثنين، والأربعاء، والثانية تدرس الأحد والثلاثاء والخميس.

ويعتمد الطلاب في تحصيلهم للمحتوى الدراسي على مصدرين يكمل كل منهما الآخر وهما:

الاول: التعليم الإلكتروني المتمثل في القنوات الفضائية والمنصات التعليمية وقنوات اليوتيوب والموقع التعليمي لقطاع المعاهد الأزهرية وبوابة الأزهر الإلكترونية وغيرها

الثاني: التعليم المتمثل في الشرح من قبل المعلمين بالمعاهد الأزهرية

وتقوم إدارة المعهد بتوزيع طلاب الصف الواحد على مجموعتين بحيث تدرس كل مجموعة ثلاثة أيام أسبوعيا مع مراعاة التباعد بين الطلاب والذي يقدر بمتر ونصف.

ويكلف مشرفوا المواد بتنفيذ توزيع المنهج الدراسي المعتمد من قبل قطاع المعاهد الأزهرية وفقا للخطة المعتمدة من قبل قطاع المعاهد للمراحل "رياض الأطفال، الإبتدائية، الإعدادية، الثانوية".

ويوزع المحتوى لكل منهج يوحدد الأجزاء التي سيتم شرحها داخل المعهد والأجزاء التي سيتابعها الطالب من خلال المصادر الإلكترونية.

وتوضع صورة بأسماء الموضوعات التي سيتم شرحها في التعليم الإلكتروني في لوحة الإعلانات الخاصة بالمعهد، وتوزع خطة العمل وتحدد الاختصاصات للإطلاع عليها من قبل لجان المتابعةمن المناطق وقطاع المعاهد الأزهرية، مع وضع توضيح للطلاب بأنواع الوسائل الإلكترونية التي يستطيع أن يتعامل معها

كتابة تقرير نصف شهري عن سير العملية التعليمية وإرساله إلى الإدارة التعليمية لتقوم الإدارة بدورها وإرساله في تقرير شهري للوكيل الثقافي.

ويلتزم وكلاء المعهد بمتابعة تخصيل الطلاب للمحتوى الدراسي من خلال مصدري التعليم الإلكتروني والتقليدي وعمل كشوف للطلاب مدون بها رقم الهاتف والإيميل الخاص بالطالب

كما يلتزم وكلاء المهد بتوفير المحتوى الإلكتروني للطلاب غير القادرين بالتعاون مع مسئولي الحاسب الآلي بالمعهد ومسئول التحول الرقمي لتجهيز المحتوى التعليمي لهؤلاء الطلاب وتمكينهم من الإطلاع عليه بالطرق المناسبة 

كما يقوم الوكلاء بمتابعة أداء المعلمين داخل الفصول وعمل تقارير أسبوعية بأداء كل معلم من خلال استمارة تعد لذلك.

وتكون زمن الحصة للمرحلة الإبتدائية ساعة والفسحة بعد الحصة الثالثة ومدتها 15 دقيقة.

وزمن الحصة في المرحلة الإعدادية 40 دقيقة والفسحة بعد الحصة الثالثة ومدتها 15 دقيقة، وفي المرحلة الثانوية تكون زمن الحصة 40 دقيقة والفسحة بعد الحصة الرابعة ومدتها 15 دقيقة، وزمن الحصة في المعاهد ذات الفترتين 35 دقيقة والفسحة بعد الحصة الرابعة ومدتها 15 دقيقة.
استعدادات المعاهد الأزهرية لاستقبال العام الدراسي 2020-2021
استعدادات المعاهد الأزهرية لاستقبال العام الدراسي 2020-2021
استعدادات المعاهد الأزهرية لاستقبال العام الدراسي 2020-2021
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