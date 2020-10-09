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أخبار البلد

مصر للطيران تنقل 5 آلاف راكب اليوم على متن 54 رحلة جوية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:51 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الجمعة، 54 رحلة جوية إلى وجهات دولية مختلفة تنقل على متنهم ما يقرب من 5 آلاف راكبا، مع الالتزام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، امستردام، باريس،أثينا، بودابيست، كوبنهاجن، روما، لندن،  ميونيخ، ميلانو، لارناكا، جوبا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، إربيل، بيروت، البحرين، عنتيبي، نيويورك، الرياض، المدينة المنورة، الجزائر، كازبلانكا>

 بالاضافة إلي ٣ رحلات إلى كل من دبي، جدة،  ورحلتين جويتين إلى كل من اسطنبول، أبوظبي، الدمام، و ٨ رحلات داخلية بمعدل ٤ رحلات إلي  شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر و أسوان، و ٦ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٥١٠٠ راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات>

 كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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