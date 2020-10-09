وزير الأوقاف: افتتاح مسجد أحمد منسي رسالة للجماعة الإرهابية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية ماضية بقوة في جميع المجالات، وهو ما يعرف القاصي والداني، سواء في مجال الإسكان والمدن الجديدة أو الطاقة أو الطرق.





وقال جمعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر عبر القناة الأولى، إن الدولة المصرية تبني بناءً شاملًا ومتكاملًا، لكن جماعة الإخوان الإرهابية هي جماعة ضالة حاولت اللعب على العاطفة الدينية وزعمت أن الدولة المصرية تهدم المساجد.





وأضاف، أن أكبر رد من الدولة المصرية على هذه المزاعم أن الوزارة ستفتتح 350 مسجدًا خلال هذا الشهر والشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه سيجرى افتتاح مسجد الشهيد العقيد أحمد منسي، وهو من إنشاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو ما يؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها وأن القوات المسلحة لا تنسى أبناءها.





وتابع: "المنسي سيظل قدوة لأجيال متعاقبة من الشباب ولكل وطني شريف، وعقب افتتاح هذا المسجد سيتوجه إلى مسجد الرقيب مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية، وهو يحمل أكثر من رسالة، حيث حاولت الجماعة الإرهابية أن تزعم هدم الدولة للمساجد على المحور بعدما جرى هدمها لأنها كانت تعترض تطوير طريق المحمودية".





وأشار، إلى أن مسجد الرقيب مصطفى أحمد ليس الأول من نوعه في هذه المنطقة بل المسجد الثامن على المحور من إنشاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي مساجد جامعة بالمعنى الحرفي للكلمة.



