فودة ومعيط يشهدان حفل ذكرى نصر أكتوبر الـ47 بشرم الشيخ













شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برفقته الدكتور محمد معيط وزير المالية، ليلة امس حفل نصر اكتوبر الذي اقيم علي مسرح سوهو سكوير بشرم الشيخ في الذكري 47 لانتصارات اكتوبر ، واحيته الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة فرقتها الموسيقية.





جاء ذلك بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال الحسيني سكرتيرعام المحافظة، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب، والقيادات التنفيذية والامنية واعضاء مجلس الشيوخ والنواب والقيادات الدينية ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، وعدد من رجال الاعمال وممثلي المجتمع المدني، وممثلي الجهات المختلفة والشركات العاملة بالمحافظة، ولفيف من مواطني شرم الشيخ.





اقيم الحفل مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي





وبدأ الحفل بالسلام الوطني، وقام المحافظ في بداية الحفل بتكريم زوجة الشهيد محمد ابراهيم فضل الله الذي استشهد علي ارض سيناء اواخر مايو٢٠٢٠ حيث طالب الحضوربالوقوف تحية لها.





وفي ختام الحفل قام مدير الحقول باحدي شركات البترول باهداء المحافظ درع الشركة لمجهوداته وقام المحافظ باهداء الشركة درع محافظة جنوب سيناء، لتعاونهم مع المحافظة لصالح المواطنين.





كما قام المحافظ بتكريم الفنانة ريهام عبد الحكيم ومايسترو فرقتها الموسيقية

اقرا ايضا :



