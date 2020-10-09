بحجم تعاملات ٣٢ مليون جنيه.. ضبط كهربائي يتاجر في أموال العاملين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص اشترك مع شقيقة فى تجميع مذخرات العاملين بالخارج والاتجار بها فى السوق السوداء.





أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (كهربائى توصيلات، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، والذى يقوم بإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد





حيث يتم إستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.





بإستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة سنوات طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (32 مليون جنيه).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.





وذلك فى إطار تكثيف الجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.



