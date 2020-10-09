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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تنعى رجل أعمال من أقدم المهاجرين المصريين إلى كندا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:33 م
صبري بولس
صبري بولس
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سعيد العربي
تنعى السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببالغ الحزن ، صبري بولس رجل الأعمال المصري صاحب مجموعة "أميرة ستورز" في مونتريال بكندا، والذي وافته المنية هناك يوم الأربعاء الماضي بعد معركة قصيرة مع المرض.

وقالت وزيرة الهجرة إنه من أقدم  المهاجرين المصريين إلى كندا وقدم الكثير من أجل رفعة اسم مصر هناك، حتى عُرف بأنه "عمدة المصريين في مونتريال". 

كما قدمت الوزيرة خالص العزاء لنجله  عادل بولس رجل الأعمال المصري بكندا، وأحد أهم الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذي عقد في أكتوبر 2019.

ويعد رجل الأعمال المصري صبري بولس أول من صدر المنتجات الغذائية المصرية إلى كندا، ثم افتتح مصانع هناك باسم ابنته "أميرة" أصبحت أشهر ماركة تجارية للعصائر والخضراوات والفواكه المعلبة.

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