جاجوار تخفض سعر طرازها الشهير إكس إي



تنوي شركة صناعة السيارات الفارهة جاجوار لاند روفر تخفيض سعر السيارة الصالون إكس . إي ، وذلك في ظل سيطرة طرازها الجديد الرياضي إس يو في على مبيعات جاجوار في العالم .



وأكدت الشركة أن السيارة طراز إكس إي مستمرة في أوروبا والصين ، حيث مازالت تلقى السيارة رواجا كبيرة ومهم .



وفي نفس السياق قررت جاجوار أن تقوم بتحديثات الطراز إكس إي للسوق الأوروبية بإضاقة لمسات بسبطة من تكنولوجيا السيارات الهجين إلى النسخة التي تعمل بمحرك ديزل ( سولار ) ذات 4 اسطوانات .



وتمت إضافة نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد بيفي برو الخاص بشركة جاجوار لاند روفر إلى السيارة.



وقامت الشركة بخفض البريطانية السعر الإبتدائي للسيارة إكس إي في السوف البريطاني 34600 جنيه إسترليني إلى 29635 جنيه إسترليني ، بهدف تعزيز مبيعات مجموعة فئات من هذا الطراز



ومن المعروف أن جاجوار لاند روفر كانت كشفت عن هذه السيارة لأول مرة في معرض باريس الدولي للسيارات في عام 2014



كما تعتبر الصين هي أكبر أسواق السيارة جاجوار إكس إي في العالم ، حيث تم الاستحواذ على نحو ثلثي مبيعات السيارة التي بلغت أيضا 4944 سيارة خلال الربع الثالث في هذا العام.

