أثار الهلع بين السكان.. انفجار يهز العاصمة اللبنانية بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي انفجار في العاصمة بيروت





وأكدت صحيفة "النهار" أن الصوت القوي نتيجة انفجار خزان مازوت في طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، حيث اندلعت النيران في المكان.





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ولم تكشف التقارير عن وقوع ضحايا وجرحى جراء الانفجار.





وكشفت وسائل إعلام لبنانية عن حالة من الهلع بين السكان في طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية.





وتأتي الأنباء بعد انفجار وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل وإصابة المئات.





وتحولت بيروت إلى مدينة منكوبة بفعل انفجار المرفأ الذي لم تتعافى من آثاره حتى الآن.





في وقت سابق، قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن قدرة اللبنانيين على تحمل الالم تترنح، مضيفا أن بلاده تمر بمرحلة عصيبة.





وأضاف دياب في كلمة للشعب أن لتجاذبات السياسية والمصالح الحزبية والشخصية كانت وما تزال تضع انفسها اولولية على مصير الوطن.

فوضى كبيرة وحالة من الهلع والارباك بين أهالي طريق الجديدة بعد انفجار خزان مازوت pic.twitter.com/jRBVsBoc5b — ميس الجبل الإخبارية (@hsDXca7Fa1AlStL) October 9, 2020