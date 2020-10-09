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سيارات

مرسيدس تطور نسخة جديدة من mercedes-maybach ultimate luxury sul.. صور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:02 م
مرسيدس مايباخ mercedes-maybach
مرسيدس مايباخ mercedes-maybach ultimate luxury sul
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اشرف عطية
تخطط مرسيدس لتطوير فئة جديدة من سيارات مرسيدس مايباخ mercedes-maybach ultimate luxury sul و التي تنتمي لفئة السيارات متعددة الاستخدامات suv و تختبرها الان قبل الكشف عنها رسميا و قد تم طرح الفئة العادية منها قبل التطوير في عام 2018 و ظهرت في معرض بكين للسيارات في نفس العام . 


جاءت  مرسيدس مايباخ mercedes-maybach ultimate luxury sul بتصميم غريب فهي مزيج بين سيارات الـ SUV وسيارات السيدان، وهذة الفئة جديدة في سوق السيارات و تأتي باسم sul .

ومن المقرر أن تأتي  مرسيدس مايباخ mercedes-maybach ultimate luxury sul بمحركات تقليدية وكهربائية بالكامل، وقد تكون بديلًا لـ A-Class سيدان و سيتم تخصيص خطوط انتاج خاصة لمثل هذة الفئات الجديدة . 

وستكون السيارة  مرسيدس مايباخ mercedes-maybach ultimate luxury sul أصغر من مايباخ Vision Ultimate Luxury الاختبارية، وقد يفتح ذلك المجال لمرسيدس للعمل على تطوير سيارات SUL أخرى و لذلك شددت علي تخصيص خطوط انتاج خاصة لها .

كما ستأتي  مرسيدس مايباخ mercedes-maybach ultimate luxury sulبمقصورة داخلية كبيرة و بأربعة مقاعد و بها اربع محركات كهربائية و تصل قوتها الاجمالية الي 750 حصان و هي قوة هائلة و ستنافس بها مرسيدس في مثل هذة الفئات .

جدير بالذكر أن مرسيدس طرحت مؤخرا السيارة mercedes e class 2021 في مصر وتأتي بعدة خيارات للمحرك فهي متاحة بثلاث فئات الأولى  mercedes e200 class 2021 AVANTGARDE بمحرك 2000 سي سي 197 حصان وتتسارع من 0 حتى 100 كم في الساعة خلال 7.5 ثانية . 

ومتاحة في فئة ثانية mercedes e300 class 2021 EXCLUSIVE بمحرك 258 حصان وتسارع من 0 حتى 100 كم في الساعة خلال 6.2 ثانية و متاحة بفئة ثالثة  mercedes e300 class 2021 AMG EXCLUSIVE بمحرك 258 حصان وتسارع من 0 حتى 100 كم في الساعة خلال 6.2 ثانية. 

تأتي mercedes e class 2021 في الجيل العاشر بتصميم مميز من الخارج ومصابيح أمامية وخلفية جديدة ومتطورة وتصميم ديناميكي بشبكة أمامية خاصة وخلفية جديدة وبها وحدات إضاءة مميزة مصدات أمامية وخلفية جديدة.
مرسيدس تطور نسخة جديدة من mercedes-maybach ultimate luxury sul.. صور
مرسيدس تطور نسخة جديدة من mercedes-maybach ultimate luxury sul.. صور
مرسيدس تطور نسخة جديدة من mercedes-maybach ultimate luxury sul.. صور
مرسيدس تطور نسخة جديدة من mercedes-maybach ultimate luxury sul.. صور
مرسيدس تطور نسخة جديدة من mercedes-maybach ultimate luxury sul.. صور
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