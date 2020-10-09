مرسيدس تطور نسخة جديدة من mercedes-maybach ultimate luxury sul.. صور

تخطط مرسيدس لتطوير فئة جديدة من سيارات مرسيدس مايباخ mercedes-maybach ultimate luxury sul و التي تنتمي لفئة السيارات متعددة الاستخدامات suv و تختبرها الان قبل الكشف عنها رسميا و قد تم طرح الفئة العادية منها قبل التطوير في عام 2018 و ظهرت في معرض بكين للسيارات في نفس العام .









جاءت مرسيدس مايباخ mercedes-maybach ultimate luxury sul sul . بتصميم غريب فهي مزيج بين سيارات الـ SUV وسيارات السيدان، وهذة الفئة جديدة في سوق السيارات و تأتي باسم





ومن المقرر أن تأتي مرسيدس مايباخ mercedes-maybach ultimate luxury sul بمحركات تقليدية وكهربائية بالكامل، وقد تكون بديلًا لـ A-Class سيدان و سيتم تخصيص خطوط انتاج خاصة لمثل هذة الفئات الجديدة .





وستكون السيارة مرسيدس مايباخ mercedes-maybach ultimate luxury sul أصغر من مايباخ Vision Ultimate Luxury الاختبارية، وقد يفتح ذلك المجال لمرسيدس للعمل على تطوير سيارات SUL أخرى و لذلك شددت علي تخصيص خطوط انتاج خاصة لها .





كما ستأتي مرسيدس مايباخ mercedes-maybach ultimate luxury sul l بمقصورة داخلية كبيرة و بأربعة مقاعد و بها اربع محركات كهربائية و تصل قوتها الاجمالية الي 750 حصان و هي قوة هائلة و ستنافس بها مرسيدس في مثل هذة الفئات .



