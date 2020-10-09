بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.. مصر الخير تضيء برج القاهرة بالتعاون مع القومي للأمومة

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، أضاءت مؤسسة مصر الخير، مساء اليوم الجمعة، برج القاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس للأمومة والطفولة، وشركة جانسن للأدوية إحدى شركات الأدوية العالمية لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية، وما يجب أن نفعله لتحسين صحتنا النفسية، ومساعدة ممن يحتاجون إلى الدعم النفسي لكي ينعم الجميع بمزيد من جودة الحياة.





وقالت مؤسسة "مصر الخير"، إن اليوم العالمي للصحة النفسية يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية على المستوى العالمي والمحلي، حيث تغيرت حياة جميع شعوب العالم اليومية بسبب وباء "كورونا" وألقى عبء جديد على الرعاية الصحية، وفي الوقت الذى يعاني منه المرضى النفسيين من عزلة اجتماعية "كورونا" زادت من عزلتهم، مشددة علي أن هذا بالتوافق مع جهود الدولة المصرية لدعم المواطن المصري والذى يعتبر الثروة القومية الأهم للبلاد.





وقالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن الفاعلية شملت إضاءة برج القاهرة ومبنى مؤسسة مصر الخير ومبني المجلس القومي للامومة والطفولة في نفس التوقيت، من أجل الصحة النفسية للجميع، لافتة إلى أنه تم اختيار برج القاهرة لاضاءته لان هذا الصرح يبرهن علي عظمة الشعب المصري وصموده وصلابته كقوة جبارة أمام المحن، كما أنه يمثل قمة عالية تشاهد من خلالها جمال مصر ونيلها فهي رسالة أمل في الحياة والقمة دائما تعني النجاح، وتحقيق الأحلام وهو ما نطمح اليه في الصحة النفسية لان الحياة دائما تحتمل فتح المزيد من أبواب الأمل، للوصول إلي أعلي غايات الرضا النفسي وهي أن نعيش في صحة نفسية جيدة.





وأضافت أن اختيار أعلي مبني في القاهرة رمز للعلو ومشاهدة الحياة بشكل أوسع، وكي نرسل رسالة للمجتمع وللعالم كله مفادها أننا جميعا ندعم حق كل إنسان في الصحة النفسية الجيدة، وذلك يشمل تقديم كل الدعم لمن يعانى من اعتلال في الصحة النفسية سواء من الجهات أو من الأفراد في دوائر علاقاته، لان النفس تمرض مثلها مثل الجسد بل أن مرض النفس يتعدى حدودها ليصيب باقي أعضاء الجسد بالكثير من الاعراض المرضية ولذلك يجب الاهتمام بصحة النفس.





وأشارت الجوهري إلى أن الفاعليات سوف تشمل عقدت جلسات توعية في قصر ثقافة منشية ناصر لابناء الحي لنشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية للام والاطفال وجميع افراد الاسرة وكيفية التعامل مع المشاكل والظروف التى قد تؤدي الى اعتلال النفسية وكيفية موجهتها كما ندرس عقدت جلسات توعية للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس حي منشية ناصر كي يقوموا بدعم أطفال المدارس عند بدء الدراسة وتهيئتهم لتقبل الاجراءات الاحترازية المطلوبة منهم في ظل مواجهة فيروس كورونا وضرورة التباعد الاجتماعي بينهم وبين زملاءهم داخل الفصل والمدرسة لانهم لم يعتادو علي مثل هذه الإجراءات من قبل، لافتا الى اعتزام المجلس القومي للامومة والطفولة إنشاء مركز للدعم النفسي والتوعية داخل حي منشية ناصر.





وأشارت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير إلى إهتمام العالم بالصحة النفسية، موضحة أن منظمة الصحة العالمية سوف تدشن مظاهرة الكترونية يوم السبت ١٠ أكتوبرذ يشارك فيها قادة العالم وخبراء الصحة النفسية ومشاهير من دول العالم في مختلف المجالات للدعوة الى تقبل المرضي النفسيين في المجتمع العالمي.



