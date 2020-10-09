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اقتصاد

أسهم أوروبا تسجل ثاني مكسب أسبوعي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:27 م
الاسهم الاوروبية
الاسهم الاوروبية
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وكالات
سجلت الأسهم الأوروبية الجمعة 9 أكتوبر ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ أعطت توقعات إيجابية من باندورا ونوفو نورديسك الدنمركيتين طابعا أكثر تفاؤلا لموسم الأرباح، مع استمرار اتجاه أنظار المستثمرين إلى مؤشرات عن تحفيز أميركي جديد.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على زيادة 0.6%، لتنهي الأسبوع بمكسب 2.1%.

ربحت الأسهم العالمية هذا الأسبوع بدعم تنامي التوقعات بأن الحزب الديمقراطي سيفوز في الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل، وهو ما أنعش الآمال في مزيد من التحفيز الاقتصادي هناك.

وفي أوروبا، تدعمت الأسواق المحلية بسلسلة من صفقات الاندماج والاستحواذ وكذلك تعافي قطاعات منكوبة مثل السفر والترفيه والبنوك والنفط والغاز.

وضاعفت أسهم شركة صناعة محركات الطائرات رولز رويس قيمتها تقريبا منذ يوم الاثنين، في حين قفز سهم آي.إيه.جي المالكو للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) 13.2%.

وارتفع سهم شركة باندورا لصناعة الحلي 17.2% ليتصدر ستكوس 600 اليوم بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح على خلفية زيادة في المبيعات ودفعة كبيرة تلقاها نشاطها في البيع عبر الإنترنت.

وزاد سهم شركة صناعة الأدوية نوفو نورديسك 3.3% بعد أن رفعت توقعات مبيعاتها وأرباحها التشغيلية في 2020.

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