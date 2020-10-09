محمد موسى: أحمد سمير مذيع مكملين فبرك مكالمة مع معد بالحدث اليوم

هاجم الإعلامي محمد موسى الإخواني الإرهابي الهارب بتركيا أحمد سمير، والمذيع بقناة مكملين، لفبركته مكالمة مع أحد المعدين بقناة الحدث اليوم، لنشر الشائعات المغرضة بأن الدولة تبيع الوهم للمواطنين، لافتا أن قنوات أهل الشر والفساد اعتادت الكذب ليلا ونهار لتضليل الشعب المصري فهم يتنفسون حقدا وحسدا.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الخائن مذيع قناة مكملين استغل الأرقام الموجودة على برنامج يستضيف الشباب المخترعين لعرض أفكارهم وقام بفبركة مكالمة وهمية لقلب الحقائق وتزييف الواقع، مؤكد أن جميع ما جاء على لسان "مارك" الشخصية الخيالية التي يزعم الاتصال بها غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة من قريب أول بعيد ويدل على أنكم جماعة إفك وضلال تعودتم على الضلال وخلق الأكاذيب لإرضاء أسيادكم لأنكم عبيد للدولار.





وتابع، قناة الحدث اليوم صداع في رأس جماعة الإخوان الإرهابية، لأنها خط الدفاع الأول عن جميع مؤسسات الدولة وجميع برامجها تكشف تدليس وغش هذه الجماعة الإرهابية المفضوحة وتعريتها أمام الرأي العام العالمي.





وتوعد "موسى" إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة المدعو أحمد سمير بكشف فضائح له خلال الحلقات القادمة للبرنامج ، مشددا أنه لن يتوقف لحظة واحدة في مواصلة تعرية هذه الجماعة التي تتاجر بالدين.