مفتى الجمهورية: النقاب ليس قضية دينية وإنما اجتماعية.. فيديو

رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال زوجة تعيش فى دولة بالخارج وتريد ارتداء النقاب ولكن زوجها لا يرغب فى ذلك نظرا للمجتمع الذي يعيشان فيه ونظرته للحجاب.





وأضاف علام ، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الإعلامي حمدي رزق، ندعو الزوجة إلى أن تعيش بالحد الذى شرعه الله سبحانه وتعالى وهو أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين، معقبا:" النقاب ليس قضية دينية وإنما قضية اجتماعية كما يرى المالكية".





وكان صرح مفتى الديار بأ ن المراكز الإسلامية في الخارج لديها أجندة مختلفة إخوانية وغير إخوانية وتحصل على تمويل سخي، منوها إلى ضرورة إعادة تقييم وتصحيح مسار لـ تلك المراكز وتأهيل القائمين عليها.



