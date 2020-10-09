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مفتى الجمهورية: النقاب ليس قضية دينية وإنما اجتماعية.. فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:02 م
النقاب
النقاب
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أسامة علي
رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال زوجة تعيش فى دولة بالخارج وتريد ارتداء النقاب ولكن زوجها لا يرغب فى ذلك نظرا للمجتمع الذي يعيشان فيه ونظرته للحجاب.

وأضاف علام، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الإعلامي حمدي رزق، ندعو الزوجة إلى أن تعيش بالحد الذى شرعه الله سبحانه وتعالى وهو أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين، معقبا:" النقاب ليس قضية دينية وإنما قضية اجتماعية كما يرى المالكية".

وكان صرح مفتى الديار بأن المراكز الإسلامية في الخارج لديها أجندة مختلفة إخوانية وغير إخوانية وتحصل على تمويل سخي، منوها إلى ضرورة إعادة تقييم وتصحيح مسار لـ تلك المراكز وتأهيل القائمين عليها.

وأضاف أنه بعد عام 2016، استقبلت القاهرة وفدا من القادة الدينيين في الخارج وتم منحهم التكوين العلمى الصحيح،وتدريبهم على أعلى مستوى، لافتا إلى أن الدورة التي تلقونها من دار الأفتاء كان تأثيرها إيجابيا.

وتابع قائلا:" أحد القادة الذين تم تدريبهم، قال: خرجنا بخلق الرحمة".


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