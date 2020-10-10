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سيارات

لتنافس بقوة في سيارات البيك اب هوندا تطرح ريدج لاين 2021 honda ridgeline.. فيديو وصور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
هوندا ريدج لاين 2021
هوندا ريدج لاين 2021 honda ridgeline
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اشرف عطية
اعلنت شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية عن طرح سيارتها الجديدة هوندا ريدج لاين 2021 honda ridgeline الفيس ليفت و التي تنتمي لفئة السيارات البيك اب الكبيرة

تأتي هوندا ريدج لاين 2021 honda ridgeline بتحديثات جمالية وتقنية متعددة و بتصميم خارجي أكثر شراسة وهجومية اكثر من السابق، مع تحديث للفوانيس والشبك والرفارف.

حصلت هوندا ريدج لاين 2021 honda ridgeline على مصدات جديدة ونظام عادم ثنائي و جنوط 18 بوصة و متاحة في اصدار قياسي  بشبك أمامي خاص ورفارف سوداء ورسومات خاصة على الصندوق الخلفي تجعلها أكثر فخامة.

تأتي هوندا ريدج لاين 2021 honda ridgeline من الداخل بنظام معلومات ترفيهية جديد وقماش و بعض الفئات على زخرفات جديدة للوحة القيادة والمقود والكونسول.

هوندا ريدج لاين 2021 honda ridgeline تأتي بمحرك V6 سعة 3500 سي سي بقوة 280 حصان وعزم دوران 355 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 9 سرعات سرعات ونظام دفع أمامي قياسي ودفع كلي اختياري.

جدير بالذكر انه اعلنت شركة اكيورا احد ارزع شركة هوندا العالمية لصناعة السيارات عن طرح سيارتها اكيورا acura mdx التي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، وقامت الشركة بطرح فيديو لمقصورتها الداخلية التي تمتلي بالعديد من انظمة الاضائة التي وصفها البعض بالمزعجة نظرا لشدة اضائتها. 

تأتي السيارة اكيورا acura mdx بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 2000 سي سي بقوة 276 حصان وعزم 379 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 10 سرعات و ستأتي السيارة اكيورا acura mdx بفئة Type S الرياضية المتوقع ان تأتي بمحرك 3000 سي سي تيربو بقوة 360 حصان وعزم دوران 480 نيوتن متر و هو محرك كبير نسبيا .
لتنافس بقوة في سيارات البيك اب هوندا تطرح ريدج لاين 2021 honda ridgeline.. فيديو وصور
لتنافس بقوة في سيارات البيك اب هوندا تطرح ريدج لاين 2021 honda ridgeline.. فيديو وصور
لتنافس بقوة في سيارات البيك اب هوندا تطرح ريدج لاين 2021 honda ridgeline.. فيديو وصور
لتنافس بقوة في سيارات البيك اب هوندا تطرح ريدج لاين 2021 honda ridgeline.. فيديو وصور
لتنافس بقوة في سيارات البيك اب هوندا تطرح ريدج لاين 2021 honda ridgeline.. فيديو وصور
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