لتنافس بقوة في سيارات البيك اب هوندا تطرح ريدج لاين 2021 honda ridgeline.. فيديو وصور





جدير بالذكر انه اعلنت شركة اكيورا احد ارزع شركة هوندا العالمية لصناعة السيارات عن طرح سيارتها اكيورا acura mdx التي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، وقامت الشركة بطرح فيديو لمقصورتها الداخلية التي تمتلي بالعديد من انظمة الاضائة التي وصفها البعض بالمزعجة نظرا لشدة اضائتها.



