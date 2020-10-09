انفراد| الباز يكشف الرأس الكبير الممول لقنوات الإخوان الإرهابية.. شاهد

كشف الإعلامي محمد الباز عن الرأس الكبير الممول الأساس لقنوات الإخوان، معقبا: مين دا اسمه ايه".



وأكمل "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، قائلا: "هما بينادوا عليه بـ أبو عامر، ومحدش شافه وبيقولوا عليه اللهو الخفي بالرغم من أن مفيش حد قاعد معاه".



وتابع الباز: أبو عامر أو عبدالرحمن أبو ديه هو الرجل الأمر الناهي والخزنة الخاصة بالقنوات الإرهابية، معقبا: أنا عندي 14 وثيقة تكشف من هو أبو عامر".



وأضاف "الباز"، أبو عامر حاصل على الجنسية البريطانية وهو فلسطيني الأصل ومتزوج من يهودية مغربية، معقبا: أول ظهور لـ عبدالرحمن أبو ديه كان عام 2001 من خلال جواب من مخابرات جنوب إفريقيا يتحدث عن حماس وتجارة السلاح والدعارة وغيرها.

