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توك شو

انفراد| الباز يكشف الرأس الكبير الممول لقنوات الإخوان الإرهابية.. شاهد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:59 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
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إسراء صبري
كشف الإعلامي محمد الباز عن الرأس الكبير الممول الأساس لقنوات الإخوان، معقبا: مين دا اسمه ايه".

وأكمل "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، قائلا: "هما بينادوا عليه بـ أبو عامر، ومحدش شافه وبيقولوا عليه اللهو الخفي بالرغم من أن مفيش حد قاعد معاه".

وتابع الباز: أبو عامر أو عبدالرحمن أبو ديه هو الرجل الأمر الناهي والخزنة الخاصة بالقنوات الإرهابية، معقبا: أنا عندي 14 وثيقة تكشف من هو أبو عامر".

وأضاف "الباز"، أبو عامر حاصل على الجنسية البريطانية وهو فلسطيني الأصل ومتزوج من يهودية مغربية، معقبا: أول ظهور لـ عبدالرحمن أبو ديه كان عام 2001 من خلال جواب من مخابرات جنوب إفريقيا يتحدث عن حماس وتجارة السلاح والدعارة وغيرها.
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