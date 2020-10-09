انفراد| الباز يكشف الرأس الكبير الممول لقنوات الإخوان الإرهابية.. شاهد

كشف الإعلامي محمد الباز عن الرأس الكبير الممول الأساس لقنوات الإخوان، معقبا: مين دا اسمه ايه".
وأكمل "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، قائلا: "هما بينادوا عليه بـ أبو عامر، ومحدش شافه وبيقولوا عليه اللهو الخفي بالرغم من أن مفيش حد قاعد معاه".
وتابع الباز: أبو عامر أو عبدالرحمن أبو ديه هو الرجل الأمر الناهي والخزنة الخاصة بالقنوات الإرهابية، معقبا: أنا عندي 14 وثيقة تكشف من هو أبو عامر".
وأضاف "الباز"، أبو عامر حاصل على الجنسية البريطانية وهو فلسطيني الأصل ومتزوج من يهودية مغربية، معقبا: أول ظهور لـ عبدالرحمن أبو ديه كان عام 2001 من خلال جواب من مخابرات جنوب إفريقيا يتحدث عن حماس وتجارة السلاح والدعارة وغيرها.
وأكمل "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، قائلا: "هما بينادوا عليه بـ أبو عامر، ومحدش شافه وبيقولوا عليه اللهو الخفي بالرغم من أن مفيش حد قاعد معاه".
وتابع الباز: أبو عامر أو عبدالرحمن أبو ديه هو الرجل الأمر الناهي والخزنة الخاصة بالقنوات الإرهابية، معقبا: أنا عندي 14 وثيقة تكشف من هو أبو عامر".
وأضاف "الباز"، أبو عامر حاصل على الجنسية البريطانية وهو فلسطيني الأصل ومتزوج من يهودية مغربية، معقبا: أول ظهور لـ عبدالرحمن أبو ديه كان عام 2001 من خلال جواب من مخابرات جنوب إفريقيا يتحدث عن حماس وتجارة السلاح والدعارة وغيرها.