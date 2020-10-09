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أخبار العالم

مجلس الأمن يتبنى قرارا ضد تحرك تركي في قبرص

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:16 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن مجلس الأمن تبنى قرارًا عبر فيه عن قلقه بعد أن قررت تركيا فتح جزيرة فاروشا في قبرص.


ووصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إعادة السلطات التركية فتح سواحل مدينة فاروشا في الجزء الذي تحتله تركيا من قبرص بأنه "استفزاز غير مقبول".

وتقدمت اليونان، أمس الخميس، بطلب إحاطة بشأن الإجراءات التركية غير القانونية في ساحل فاروشا.

وقالت اليونان إن أنقرة يجب أن تأخذ خطوة إلى الوراء، بعد قرارها بإعادة فتح الساحل الذي يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

وكان الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، حذر اليوم الخميس، تركيا من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الأزمة القبرصية. وأبلغت قبرص أعضاء مجلس الأمن بقرار تركيا فتح ساحل فاروشا.

وأكدت قبرص أن قرار تركيا إعادة فتح الساحل يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت المفوضية الأوروبية تركيا بخفض التوتر في منطقة شرق المتوسط، والدخول في حوار بناء مع اليونان وقبرص. 

وحذرت المفوضية الأوروبية تركيا من تبعات قرار جمهورية شمال قبرص التركية إعادة فتح ساحل مدينة فاروشا المهجورة منذ عام 1974.

وبحسب "جريك سيتي تايمز" وصلت الجرافات والمعدات التركية إلى مدينة فاروشا المهجورة منذ احتلال الجيش التركي للجزء الشمالي من الجزيرة القبرصية.

ووصفت "فاروشا" بأنها مدينة "أشباح" نظرا لخلوها من أي مظاهر الأنشطة طوال أكثر من 46 عامًا منذ الغزو التركي لقبرص، لكن التحول الجديد حدث بعد زيارة إلى تركيا أعلن خلالها إرسين تتار رئيس وزراء القبارصة الأتراك، إعادة فتح ساحل المدينة أمام الزوار.
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