ستارمان.. إيلون ماسك يقترب من المريخ بـ دُمية

بعد مغادرته كوكب الأرض في عام 2018، قام «ستارمان» بأول اقتراب شديد من المريخ اليوم، ضمن 0.05 وحدة فلكية، أو أقل من 5 ملايين ميل بالقرب من الكوكب الأحمر.

«ستارمان» الدمية الشهيرة التي أطلقها «إيلون ماسك» إلى الفضاء منذ أكثر من عامين، وصل اليوم إلى المريخ، وحقق إنجازًا فريدًا.

وضعت شركة سبيس أكس لمالكها إيلون ماسك "مانكين" يرتدي بذلة الفضاء داخل مركبة Falcon Heavy، وأطلقته في رحلة تجريبية خلال عام 2018.

وظهر ستارمان قبل ذلك يقود سيارة «إيلون ماسك» تيسلا رودستر الكرزية الحمراء الكرز، ثم جاءت الخطة بإرسال Starman على مسار إلى المريخ وفقًا لـ SpaceX.

وبالفعل وصل إلى المريخ على بعد أقل من 5 ملايين ميل (8 ملايين كيلومتر) من الكوكب الأحمر، ويعد هذا هو أقرب نجم أو كوكب سيصل إليه حتى عام 2035.

وعندما يحدث ذلك، سيقترب ستارمان كثيرًا من السطح بمقدار 1.4 مليون ميل (2.3 مليون كيلومتر).

قال «إيلون ماسك» الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، بأن سبب إطلاق ستارمان في الفضاء هو أنه كان أكثر متعة من دمية الحمولة النموذجية التي تستخدمها شركات الفضاء لاختبار صواريخها.