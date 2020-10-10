AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حوار لم يذاع.. سمير صبرى يروى كواليس لقائه بالأسير الإسرائيلى عساف ياجورى.. فيديو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
تحدث الفنان سمير صبرى، عن ذكرياته مع حرب أكتوبر، ولقائه بالأسير الإسرائيلى "عساف ياجورى"، قائلا: "بعد انتصار أكتوبر تم تحديد موعد لى من خلال الجهات المعنية لعمل لقاء مع الأسير عساف ياجورى، وبالفعل ذهبت لعمل اللقاء، وتم تحديد الأسئلة، ولكن عندما رأيته كنت أشبه بالشخص المتشفى، وكانت ملامح وجهى تقول رأيتم الجيش المصرى الذى استهزأوا به فى النكسة كيف عبر فى ست ساعات فقط، وبالفعل قمنا بتسجيل الحوار فى مكان ما، وبعد التسجيل لسبب ما تقرر عدم عرض اللقاء وهنا أحضرت الفنان سمير غانم وظهر خلال لقاء من ظهره وكأنه الأسير وبدأنا نتحدث بالعبرى وكان ذلك بمساعدة زميلتنا إيناس جوهر وفى السؤال الرابع لم نتمالك نفسنا من الضحك وكشفت سمير غانم للجمهور" .

وقال صبري :"قمت بتسجيل حلقات رائعة للكاتب الكبير أنيس منصور قبل إندلاع حرب اكتوبر عام 1973، منوها إلى أنه كان هناك تعتيم  إعلامي على موعد بداية الحرب.

ونوه إلى أن القيادة السياسية المصرية حينها كانت دائما ما تنشر شائعات ببداية حرب التحرير، حتى يقوم المحتل الإسرائيلي بتعبئه جيشه والاستعداد للحرب، ولا تقوم الحرب بعد ذلك الموعد، كتمويه استراتيجي، حيث قاموا بالتعبئة العامة أكثر من 7 مرات.

ولفت إلى أنه وفي مساء يوم 6 أكتوبر ذهب بليغ حمدي وعبدالحليم حافظ والفرقة الماسية لإنتاج أغاني حماسية لمساعده الجنود على خط الجبهة.

وأشار إلى أن أغلب الأغاني والبرامج  التي جرت إذاعتها في أعقاب حرب 1973 كانت بدون مقابل، حيث أن الجميع كان يطمح في العمل والوقوف بجوار مصر في أفضل أيامها بعد النصر، معقبا:" أفضل أيام حياتي مكنش في حالة سرقة واحدة او جريمة في مصر، حتى الحرامية شاركوا بأنهم ممدوش ايدهم".

واوضح أن أحد الأعمال التي قام بتصويرها خضعت لفترة تدريبات في مدرسة الصاعقة المصرية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور سامح الصريطي.. بورسعيد تحتضن احتفالية الثقافة الرياضية بنصر أكتوبر

قلت لـ أبنائي لن أقضى معكم رمضان.. اللواء سامح العشري يروي ذكرياته مع حرب أكتوبر

اعترافات قادة وجنرالات إسرائيل بالهزيمة في حرب أكتوبر ..شاهد

رسالة للرئيس السيسي.. ابن مجند مصري شارك في 3 حروب يتمنى تكريم والده.. صور

اللواء سمير فرج يكشف عن اليوم الأسود في تاريخ إسرائيل وإعلان هزيمتها.. فيديو

شارك في 3 حروب.. شوقي عبد السيد يروى قصة ملحمة أكتوبر وحكايات الأسير الإسرائيلي عساف ياجوري

ترشيحاتنا

استحالة.. أول رد من أحمد وزينب على استخدام ابنتهما في الفيديوهات | شاهد

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 10 - 16 أكتوبر 2020

باحثة أمريكية: مصر قادرة على تدمير سد النهضة

موجز السوشيال.. صورة مع محمد رمضان تضع الشيخ محمود الشحات أنور في مأزق.. وسعد الصغير يحضر مفاجأة

بـ الأسود اللامع.. إطلالة تخطف الأنظار لـ كندة علوش.. شاهد

حالة الإنذار القصوى.. وحدات عسكرية تتحرك نحو المنطقة الخضراء في بغداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدره 82 مليون جنيه.. أخ يعثر على كنز من الممتلكات الثمينة في منزل أخيه بعد وفاته| صور

متجاهلين كورونا.. حشد من الجماهير خلف زجاج كافيه لمشاهدة مباراة خلال الحظر في اسكتلندا| فيديو

رام تطرح سيارتها الجديدة البيك أب رام 700 ram .. صور