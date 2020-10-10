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فن

شاهد | هالة صدقي برفقة سوسن بدر ورانيا يوسف

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:45 ص
هالة صدقي و سوسن
هالة صدقي و سوسن بدر ، رانيا يوسف
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هالة صدقى صورة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت هالة صدقي بإطلالة أنيقة برفقة سوسن بدر ورانيا يوسف.

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت تعليقات المتابعين كالآتي:
منورين الدنيا 
حلوين اوي 
بتجننوا 

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يذكر ان كشفت الفنانة هالة صدقي تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقي "تم الغاء القضية المشينة المهينة لي ولاطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الادلة والبراهين علي كذبه وادعائه و تكرم القاضي لتأجيلها لاخر الرول لاصراري علي تكملة القضية، والغيت القضية لكنه نجح في التشهير". 

كما صرحت هالة صدقى  من خلال مداخلة هاتفيه لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.



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