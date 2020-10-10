موجز السوشيال ميديا.. دفاعا عن مرتضي منصور هاشتاج# fifa save zamalek يتصدر الترند..محمد منير يحتفل بعيد ميلاده

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
دشن عدد من رواد موقع تويتر هاشتاج # fifa save zamalek وجاء ذلك دفاعا عن أحقية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الطعن على قرار اللجنة الأولمبية بشان إيقافة وتغريمه ماليًا.
دشن عدد من رواد موقع تويتر هاشتاجا # سنة حلوة يا منير و #كل سنة و انت طيب يا ملك أحتفالا بميلاد الـ66 للكينج محم منير.
نشرت الفنانة هند عبد الحليم، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت الفنانة ايمان العاصى صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".