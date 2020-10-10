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فن

بفستان مكشوف.. إيمان العاصي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:42 ص
ايمان العاصي
ايمان العاصي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ايمان العاصى صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
 
وظهرت ايمان العاصى بإطلالة انيقة وجذابة خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون اللبني  عاري الكتفين  وتركت شعرها منسدلا وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

وعلقت علي الصورة قائلة: الملكة 

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وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي:
قمر، تجنني، جذابة جدا 

يذكر أن احدث أعمال إيمان العاصي كان مسلسل «بخط الإيد»، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.


المسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ودارت أحداثه في 45 حلقة.

Queen⚡️❤️

Posted by Eman Elassi on Friday, 9 October 2020
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