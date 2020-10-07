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فن

إيمان العاصي تشارك جمهورها بالملصق الدعائي لفيلم عمار

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
شاركت الفنانة ايمان العاصي جمهورها الملصق الدعائي لفيلمها الجديد "عمار"، حيث نشرت عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " الملصق الدعائي الأول له.

وعلقت إيمان على الصورة: "عمار قريبا".

فيلم "عمار" من بطولة إيمان العاصي وشريف سلامة وينتمي لنوعية أفلام الرعب.

يذكر أن إيمان العاصي تشارك الجزء الثاني من مسلسل "مملكة إبليس" عبر منصة شاهد vip.

وتدور أحداث الفيلم حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرار وخبايا عن ماضي إبليس، تغيّر موازين القوة، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما سيكشف الفصل الثاني عن العديد من النجوم الأخرى، ومن بينهم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف الدسوقي المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني.

يذكر أن احدث أعمال إيمان العاصي كان مسلسل «بخط الإيد»، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ودارت أحداثه في 45 حلقة.
إيمان العاصي تشارك جمهورها بالملصق الدعائي لفيلم عمار
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