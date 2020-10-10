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فن

عائلتي.. كريم فهمي ينشر صورة برفقة زوجته وشقيقه

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:40 ص
كريم فهمي هنا الزاهد
كريم فهمي هنا الزاهد و احمد فهمي
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ميرنا محمود
نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر كريم فهمي زوجتة وشقيقه أحمد  فهمي وزوجتة هنا الزاهد وعلق علي الصورة قائلا : عائلتي 

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يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

وشاركت هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وكان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، وفرح يوسف، وياسر الطوبجى، وعلا رشدى، وحنان سليمان، وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.
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Family ❤️

A post shared by Karim Fahmy (@karimfahmiofficial) on

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