في عيد ميلاده.. محمد منير يتصدر ترند تويتر.. ومغردون: سنة حلوة يا صوت العرب

دشن عدد من رواد موقع تويتر هاشتاجا # سنة حلوة يا منير و #كل سنة و انت طيب يا ملك أحتفالا بميلاد الـ66 للكينج محم منير









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١٠ اكتوبر يعتبر من احلي الايام في السنه كلها، اتولد فيه محمد منير اعظم و اجمل شخصيه في الكون، منير مش بس مغني عمل طفره ف الغنا المصري منير انسان بمعني كلمه انسان، مغني شارك ف تكوين اي حد بيسمعله بقلبه يارب طول العمر ليك يا كينج، سنه حلوه يا منير





كل سنة وانت طيب كل سنة وانت معانا كل سنة وصوتك ساكن جوانا لو فضلت اوصفك العمر كله مش هيكفي لأنك أنت مش مجرد مطرب بالنسبالي انت قضوتي والأب الروحي والمعلم الفاضل بالنسبالي





كل سنه وانت طيب يا ملك.. كل سنه وانت الحاجه الوحيده الي لقيت نفسي بعرف احبها صح





عيد ميلاد اقرب حد ليا كل سنه وانت حبيبنا ومطربنا الاول والاخير وربنا يديك الصحه ونفضل عايشين بصوتك كل سنه وانت عايش ف ضحك كل واحد فينا وكل اغنيه ليك ليها ذكره ومحبه خاصه كل سنه وانت الملك









يوم ١٠ أكتوبر بنسبالي يوم مش عادي اتولد فيه ابو كف رقيق وصغير اللي لسه بيجري ويعافر ربنا يطول في عمرك يا اعظم وأفضل مغني في الدنيا





منير-صديق كل الاوقات والليالي الحلوة-لوحده اللي يستحق لقب فنان بيصنع فن وتاريخ باغانيه والحقيقه كل اغاني منير خلال مشواره بتعتبر محتوى فني متكامل م كلمات والحان وصوت، وكل اغنيه ليه لا تقل روعة عن الآخرى زي صاحبها ربنا يخليه لينا ويفضل زي ماهو روح بتغني لروح





كل اغاني منير قريبه للشارع منها المبهج و الحزين و السياسي و الوطني و كل حاجة على وضعه من سنين





كل سنة وانت طيب يقدوتنا كل سنة وانت عظيم ربنا يطولنا فعمرك





و يوافق اليوم السبت 10 أكتوبر، عيد ميلاد الكينج محمد منير، الذي يبلغ اليوم عامه الـ66، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1954، في قرية منشيه النوبة بأسوان، واسمه كاملًا هو محمد منير أبا زيد جبريل.





يثير النجم محمد منير الجدل دائمًا بحالة الغموض والسرية التي يفرضها على حياته الخاصة ، فرغم أنه يعد واحدًا من أهم النجوم في الوطن العربي إلا أنه لا يوجد أحد يعرف بشكل كامل علاقاته العاطفية بل أن البعض يتعجب من عدم وجود نساء كثير في حياته مثل باقي النجوم.





ولكن ما لا يعرفه الكثير أن إسم النجم محمد منير إرتبط خلال السنوات الماضية بأربعة اسماء من النساء، يرصدهم «صدى البلد» من خلال التقرير التالي.





ما لا يعرفه الكثير أن محمد منير لم يتزوج سوى مرة واحدة لمدة لا تتخطى الشهر من فتاة نوبية تدعى داليا يوسف ولكنه إنفصل عنها وأكد ان كل شئ قسمة ونصيب ولكن هذا الإنفصال السريع أثار ضجة كبيرة.





اما الفنانة نجلاء بدر فلم تتردد في شنّ هجوم على الكينج محمد منير وأكدت أنه تركها قبل زفافهما بأيام وتهرب منها وفوجئت بقوله لها انه غير مستعد للزواج وقد أكدت ان هذا الامر وقع منذ سنوات طويلة.









وقالت نجلاء بدر، فى أحد البرامج أنها التقت بالفنان محمد منير خلال عملها كمذيعة فى إحدى القنوات العربية، وعرض عليها الزواج بشكل سريع.





وأكدت نجلاء بدر، أنها وافقت على الزواج منه منير بعد أن منحها مهلة أسبوعا للتفكير، إلا أنها فوجئت قبل عقد قرانهما بثلاثة أيام باختفائه وتراجعه عن فكرة إتمام الزيجة بسبب فرق السن بينهما.

كل سنة وانت طيب يقدوتنا كل سنة وانت عظيم ربنا يطولنا فعمرك 💚#كل_سنه_وانت_طيب_ياملك#سنة_حلوة_يامنير pic.twitter.com/NyGK7sSs4Z — Eslam Saleh (@eslamsaleeh98) October 9, 2020

منير-صديق كل الاوقات والليالي الحلوة-لوحده اللي يستحق لقب فنان بيصنع فن وتاريخ باغانيه والحقيقه كل اغاني منير خلال مشواره بتعتبر محتوى فني متكامل م كلمات والحان وصوت، وكل اغنيه ليه لا تقل روعة عن الآخرى زي صاحبها

ربنا يخليه لينا ويفضل زي ماهو روح بتغني لروح#كل_سنه_وانت_طيب_ياملك pic.twitter.com/8bssYq7BmW — S H A F 3 Y (@Elshaf3y9) October 9, 2020