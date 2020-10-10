عيد ميلاده الـ 66.. نساء في حياة محمد منير وحقيقة علاقته بأرملة فنان شهير

ولكن ما لا يعرفه الكثير أن إسم النجم محمد منير إرتبط خلال السنوات الماضية بأربعة اسماء من النساء، يرصدهم «صدى البلد» من خلال التقرير التالي.

زوجته الوحيدة

ما لا يعرفه الكثير أن محمد منير لم يتزوج سوى مرة واحدة لمدة لا تتخطى الشهر من فتاة نوبية تدعى داليا يوسف ولكنه إنفصل عنها وأكد ان كل شئ قسمة ونصيب ولكن هذا الإنفصال السريع أثار ضجة كبيرة.

نجلاء بدر

اما الفنانة نجلاء بدر فلم تتردد في شنّ هجوم على الكينج محمد منير وأكدت أنه تركها قبل زفافهما بأيام وتهرب منها وفوجئت بقوله لها انه غير مستعد للزواج وقد أكدت ان هذا الامر وقع منذ سنوات طويلة.

وأكدت نجلاء بدر، أنها وافقت على الزواج منه منير بعد أن منحها مهلة أسبوعا للتفكير، إلا أنها فوجئت قبل عقد قرانهما بثلاثة أيام باختفائه وتراجعه عن فكرة إتمام الزيجة بسبب فرق السن بينهما.

وقالت نجلاء بدر، فى أحد البرامج أنها التقت بالفنان محمد منير خلال عملها كمذيعة فى إحدى القنوات العربية، وعرض عليها الزواج بشكل سريع.

الفنانة الشابة مي حسن

في يناير من عام 2018، أثيرت حالة من الجدل، عقب انتشار وثيقة زواج سري لـ محمد منير من الفنانة الشابة مي حسن، إلا أن الأول حرص على نفيها ووصفها بـ "المزورة" واتهم مروجيها بالجهل وأكد أنهم يعانون من الفراغ، وقامت "مي" بالسخرية من تلك الأخبار أيضًا.





وعلقت الفنانة الشابة مي حسن على هذا الخبر وقتها، بمنشور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قالت فيه: «اه احنا بقى مش هنبطل هري» في إشارة إلى عدم صحة هذه الشائعات.