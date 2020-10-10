AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عيد ميلاده الـ 66.. نساء في حياة محمد منير وحقيقة علاقته بأرملة فنان شهير

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
محمد منير
محمد منير
Advertisements
سعيد فراج
يوافق اليوم السبت 10 أكتوبر، عيد ميلاد الكينج محمد منير، الذي يبلغ اليوم عامه الـ66، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1954، في قرية منشيه النوبة بأسوان، واسمه كاملًا هو  محمد منير أبا زيد جبريل.

يثير النجم محمد منير الجدل دائمًا بحالة الغموض والسرية التي يفرضها على حياته الخاصة ، فرغم أنه يعد واحدًا من أهم النجوم في الوطن العربي إلا أنه لا يوجد أحد يعرف بشكل كامل علاقاته العاطفية بل أن البعض يتعجب من عدم وجود نساء كثير في حياته مثل باقي النجوم.

ولكن ما لا يعرفه الكثير أن إسم النجم محمد منير إرتبط خلال السنوات الماضية بأربعة اسماء من النساء، يرصدهم «صدى البلد» من خلال التقرير التالي. 

زوجته الوحيدة
ما لا يعرفه الكثير أن محمد منير لم يتزوج سوى مرة واحدة لمدة لا تتخطى الشهر من فتاة نوبية تدعى داليا يوسف ولكنه إنفصل عنها وأكد ان كل شئ قسمة ونصيب ولكن هذا الإنفصال السريع أثار ضجة كبيرة.

نجلاء بدر
اما الفنانة نجلاء بدر فلم تتردد في شنّ هجوم على الكينج محمد منير وأكدت أنه تركها قبل زفافهما بأيام وتهرب منها وفوجئت بقوله لها انه غير مستعد للزواج وقد أكدت ان هذا الامر وقع منذ سنوات طويلة.

وقالت نجلاء بدر، فى أحد البرامج أنها التقت بالفنان محمد منير خلال عملها كمذيعة فى إحدى القنوات العربية، وعرض عليها الزواج بشكل سريع.

وأكدت نجلاء بدر، أنها وافقت على الزواج منه منير بعد أن منحها مهلة أسبوعا للتفكير، إلا أنها فوجئت قبل عقد قرانهما بثلاثة أيام باختفائه وتراجعه عن فكرة إتمام الزيجة بسبب فرق السن بينهما.

الفنانة الشابة مي حسن
في يناير من عام 2018، أثيرت حالة من الجدل، عقب انتشار وثيقة زواج سري لـ محمد منير من الفنانة الشابة مي حسن، إلا أن الأول حرص على نفيها ووصفها بـ "المزورة" واتهم مروجيها بالجهل وأكد أنهم يعانون من الفراغ، وقامت "مي" بالسخرية من تلك الأخبار أيضًا.

وعلقت الفنانة الشابة مي حسن على هذا الخبر وقتها، بمنشور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قالت فيه: «اه احنا بقى مش هنبطل هري» في إشارة إلى عدم صحة هذه الشائعات.

أرملة عادل أدهم
ارتبط إسم محمد منير أيضًا، بالسيدة لمياء السحراوي وهي أرملة النجم الراحل عادل أدهم وقيل أنهما يعيشان قصة حب وذلك بعد تسريب صور تكشف عن مدى قوة علاقتهما ولكن منير نفى هذه الشائعة ايضًا .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد شائعة ارتباطه بابنة محاميه.. علاقة أحمد عز بهذه المطربة

ألف مبروك للعروسين.. ساندي علي تهنئ أمير شاهين بزفافه

موجز السوشيال ميديا: جماهير الزمالك تتصدر تويتر للدفاع عن استقرار ناديهم.. وأحدث ظهور لكريم أبو زيد برفقة الكينج محمد منير

ترشيحاتنا

عيد ميلاده الـ 66.. نساء في حياة محمد منير وحقيقة علاقته بأرملة فنان شهير

استحالة.. أول رد من أحمد وزينب على استخدام ابنتهما في الفيديوهات | شاهد

قلبت مصر في يومين.. حكاية طالبة المنوفية مع شاب القليوبية

موجز السوشيال.. صورة مع محمد رمضان تضع الشيخ محمود الشحات أنور في مأزق.. وسعد الصغير يحضر مفاجأة

أنغام تبكي على المسرح

هل ستؤجَل الدراسة بالجامعات وتُفرض رسوم لدخولها؟ وزير التعليم العالي يرد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور

في يومه العالمي.. كيفية التعرف على البيض الفاسد

بـ الأسود اللامع.. إطلالة تخطف الأنظار لـ كندة علوش.. شاهد