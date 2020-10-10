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تفاصيل السكن بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر ورابط التسجيل

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
تفاصيل السكن بالمدن
تفاصيل السكن بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر ورابط التسجيل
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محمد شحتة
أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر بدء التسجيل في تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بتسجيل البيانات من خلال هذا الرابط:
www.azu.edu.eg/azcity

وكشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، عن الاستعدادات الجديدة لتسكين الطلاب والطالبات في المدن الجامعية، كاشفا أنها ستقوم على تقليل الأعداد في ظل استمرار جائحة كورونا.

وقال عامر، في تصريح لـ صدى البلد، إن المجلس الأعلى للمدن بجامعة الأزهر، استقر على آلية التسكين الجديدة في ظل أزمة كورونا، وهي الأخذ بتقدير العام الماضي في الكليات التي تسير بنظام الامتحان الواحد في العام الدراسي مثل قطاع الطب.

وأضاف، أنه بالنسبة للكليات التي تسير بنظام الفصلين الدراسيين، فإنه سيتم الأخذ بتقدير الفصل الدراسي الأول.

وذكر أنه سيتم حفض أعداد الطلاب في الغرف داخل المدن، فمثلا الغرفة التى تسكن اثنين سيسكن فيها طالب واحد، والغرفة التي تسكن أربعة سيسكن فيها ثلاثة طلاب فقط.
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