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فن

المستشار تركي آل الشيخ يرد على رسالة الشيخ ناصر بن حمد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:50 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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محمد نحلة
كتب الشيخ ناصر بن حمد ابن ملك البحرين قصيدة محبه  لرئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ ونشرها على  حسابه الخاص بموقع الصور الشهير إنستجرام، وذلك تعبيرا لحبه وتقديره للمستشار تركى آل الشيخ.

ورد  المستشار تركي آل الشيخ، على ابن ملك البحرين  بقصيده حب وامتنان، قام بنشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، حيث كتب عليها قائلا،:"وصلتني أبيات من الغالي الشيخ ناصر بن حمد حفظه الله وحفظ مولاي الملك حمد بن عيسى، وآل خليفة الكرام، ويسامحني على القصور في الرد".

من جهة أخرى، بدأ المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقا للجدول الزمني الموضوع له من الأطباء المتخصصين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية غدا، الإثنين. 

ومن المعروف أن المستشار تركي آل الشيخ، أجرى مؤخرا عمليتين جراحيتين لإزالة ورم في المخ، وهو يقيم منذ شهرين بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلة علاجه بعد العمليات الجراحية.

يذكر أن تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، عرض على الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهرة، أن يعمل معه في فيلمه الجديد الذي يصوره حاليا.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "فيسبوك"، "بتشرف أن الفنان الكبير عبدالرحمن ابوزهره يكون ليه دور في الفيلم اللي شغال عليه الان، اذا شرفنا ووافق على الورق".
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