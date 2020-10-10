فنون الشارع.. مهرجان أردني يحول شوارع عمان إلى لوحات ملونة

فن الجداريات واللوحات الملونة من أكثر فنون الشارع دعما للسياحة ونقل الفنون من جدران المتاحف الى الشوارع للجمهور من أجل الارتقاء بالذائقة الفنية. ففي العاصمة الأردنية عمان يتواصل مهرجان فني بأيدي الفنانين وريشاتهم ليحول شوارع عمان إلى لوحات ملونة.



يقدم مهرجان بلدك للفنون البصرية في المساحات العامة بتنظيم من مسرح البلد الدورة الثامنة من المهرجان، باستضافة مجموعة من الفنانين المحليين للمشاركة في رسم الجداريات وفن الشارع و اضافتها للقائمة الطويلة من المواقع المغطاة بجداريات من أعوام سابقة حول المدينة، حيث وصل إرث المهرجان منذ عام 2013 إلى أكثر من 35 عملا فنيًا.





لطالما كان الهدف من ابتكار مهرجان بلدك هو خلق مساحات عامة تشبهنا، مهرجان بلدك سينطلق بين 11 إلى 18 أكتوبر 2020 ويسلط الضوء على موضوع البيئة والنفايات تحت عنوان "الفن هو البيئة، البيئة هي الفن".





يفتح مهرجان بلدك باب المشاركة أمام الفنانين المحليين لحضور ورش عمل تحضيرية للمهرجان، نتاجها سيكون موزعًا على مناطق مختلفة حول مدينة عمّان خلال المهرجان.





مهرجان بلدك هو مهرجان سنوي ينظمه ويقوم على اختيار أعماله مسرح البلد ويشكل تجمعا هاما وحيويا لفناني الجداريات المحليين والعالميين.





يوفر بلدك منصة للفنانين المحترفين والناشئين للإبداع والتشبيك والتعلم ومشاركة خبراتهم الفنية. يستضيف المهرجان سنويا عددا من الفنانين العالميين المتخصصين في الجداريات من حول العالم ليعملوا سويا مع الفنانين الأردنيين للاحتفاء بالمباني والثقافات المتنوعة التي تحتويها مدينة عمان.





يركز بلدك على الفنانين والأهالي الذين يعملون سويا في حارات عمان المتنوعة لتحويل الجدران البيضاء إلى متاحف ملونة مفتوحة أمام الجميع. وفي كل عام نركز على موضوع معين، وعلى مدار سبع دورات ناجحة حول مهرجان بلدك مدينة عمان إلى وجهة للسياحة الثقافية العمرانية، مما عزز مكانتها على الخريطة العالمية للفنون العمرانية المعاصرة والسياحة الثقافية والفنية.





ينظّم مهرجان بلدك بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدَولي، أمانة عمّان الكبرى، الاتحاد الأوروبي ومعاهد الاتحاد الأوروبي الثقافية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وتجمع تماسي للفنون الأدائية.



