AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إلزامي للمصريين بالداخل.. ننشر نسب اشتراكات التأمين الصحي الشامل

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
اشتراكات التأمين
اشتراكات التأمين الصحي الشامل
Advertisements
أحمد أيمن
في تطور جديد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أعلن د.أحمد السبكي  مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية.

ولفت د.السبكي ، إلى أن التكلفة الإجمالية لإطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظتين بلغت 19 مليار جنيه و750 مليون جنيه، بواقع 10 مليارات و125 مليون جنيه لمحافظة الإسماعيلية، و9 مليارات و 625 مليون جنيه لمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك وفقا لمراحل قانون التأمين الصحي الشامل، الذي وافق على البرلمان في جلسته العامة نهاية 2017، بحيث يشمل القانون 6 مراحل حتى حلول عام 2032،  تشمل المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والأقصر، وأسوان)، وهي المرحلة القائمة حاليا والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فعليًا يوم 26 نوفمبر 2019 في محافظة بورسعيد.

ووفقا للقانون فإن الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين.

والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن. 

وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.

والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التأمين الصحي الشامل يسجل أكثر من 3 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى

5 سنوات فقط.. مشروع قانون لتخفيض مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل

برلماني يطالب بإعادة هيكلة العنايات المركزة لحين تطبيق التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي الشامل يواصل التقدم.. كل ما تريد معرفته عن القانون الجديد

ترشيحاتنا

بعد الارتفاع المفاجئ.. أطباء ينصحون بـ ارتداء الكمامة حتى في الأماكن المفتوحة.. لهذا السبب

الطبيعة قالت كلمتها لكل أطراف المفاوضات.. الري: مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل

هدداه وزوجته بالقتل.. إحالة صديقي عمر جابر لاعب بيراميدز للجنايات

القلعة الحمراء رفضت لاعب الزمالك.. أحمد فهمي: شتمت شيكابالا عشان شتم جمهور الأهلي.. فيديو

الصحة: تسجيل 125 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 11 وفاة

أشهر 3 سيارت أوتوماتيك فى مصر.. بأسعار تبدأ من 201 ألف جنيه.. صور

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

الإثبات أو الاعتذار.. منسق الكاف يحرج الأوليمبية بسبب مرتضى منصور

ظلمتنى.. تامر حسنى يرد على أحمد السقا بقوة: كنت أتمنى تكلمنى بينى وبينك

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

وضعت يدي على مؤخرتها فى لحظة ضعف.. ننشر اعترافات مدرب الاسكواش المتحرش بـ 3 أطفال

الطبيعة قالت كلمتها لكل أطراف المفاوضات.. الري: مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل

فريد الديب : الإفراج عن رجل الأعمال صلاح دياب

فبرك فيديو كلفه 24 ألف دولار .. فتاة خليجية: الإرهابى عبد الله الشريف طلب إقامة علاقة جنسية معى بالتليفون .. فيديو

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

أخبار الرياضة.. كاف يحرج اللجنة الأوليمبية بسبب مرتضى منصور.. وفيفا يغرم الزمالك مليون يورو

تريند الفن.. فتحى عبد الوهاب وخالد سرحان يسخران من أحمد فهمى.. ووفاة الفنان حسين الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021.. تبدأ من 340 ألف جنيه.. صور

بمكونات بسيطة.. وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم

مقارنة بين نيسان juke موديل 2020 و 2021.. بالسعر والمواصفات.. صور