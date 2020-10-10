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رياضة

المدرب العام لـ المصري: أتمنى حصد أكبر عدد من النقاط لتحسين المركز

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:43 م
المصري
المصري
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القسم الرياضي
قال محمد عبد الكريم المدرب العام للنادي المصري أن الثلاث نقاط التي أكتسبهم أمام نادي الأسماعيلي في مباراة الأمس مهمين في مشواره بالدوري ، و ان الفريق أدى بشكل ممتاز و كان يتوقع أهداف أكثر ، موكدًا أنه فخور بتطور الفريق من كافة الجهات دفاعيًا وهجوميا.

وأضاف محمد عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على قناة " أون سبورت " ، إن علي ماهر مدرب الفريق يقوم بأداء جيد مع اللاعبين من محاضرات فردية و جماعية ، و العمل معهم  بشكل نفسي و بدني، مضيفا: اللاعب هو الذي يفرض نفسه مع المدرب من خلال أداءه داخل المستطيل الأخضر ، مضيفًا ان الفريق لم يدخل فيه أهداف في ثلاث مباريات متتالية.

وأشار محمد عبد الكريم، إلى أنه يتمنى أن يحصد أكبر عدد من النقاط خلال المباريات القادمة لتحسين المركز و عودة المصري لمكانه الطبيعي في الدوري.

و تابع المدرب العام للنادي المصري ، أن الجهاز الفني يتواصل مع مجلس الإدارة للتخطيط للفترة القادمة و تجهيز الفريق للموسم المقبل ، و أن علي ماهر يتلقى كل الدعم من الإدارة و محافظ بورسعيد و الجمهور  .
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