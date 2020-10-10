تحصين 150 ألف رأس ماشية و32 ألفًا و540 طائرًا بـ كفر الشيخ.. صور

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ ، حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الحملات تمكنت من تحصين 150 ألف رأس ماشية، وترقيم 280 ألف رأس ماشية.





وأشار إلى أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم تحصين 32540 طائرًا من الأمراض الوبائية، ضد الأمراض الوبائية بالإضافة إلي تطهير 12 سوقًا ، و16رياشة، ومعاينة 7 مزارع، وسحب 105 عينة ما قبل البيع، فضلًا عن استخراج 18 تصريحًا نقل طيور، بإجمالي 24420 طائرًا.





ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.





وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، مازالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة، مؤكدًا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، نظرًا لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال عبداللاه، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت حكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، ويتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة الأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.





كما تواصل مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، أعمال الترقيم والتسجيل، والمسح التناسلي، والرش الجماعي بالوحدات البيطرية بمطوبس، وسيدى سالم، ودسوق، وبيلا.