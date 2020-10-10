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محافظات

محافظ كفر الشيخ: استمرار منع التجمعات بمصيف بلطيم ولوحات إرشادية بـ مطوبس.. صور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت مدينة مصيف بلطيم بـ محافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة وتجميل، إضافة إلى منع التجمعات بشواطئ المصيف الستة.

كما شهدت عددا من قرى مركز مطوبس وضع لوحات إرشادية بمداخل القرى، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرف جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال تجميل قرى مطوبس، ووضع  ثلاثة لوحات إرشادية بمدخل قرية منية المرشد، تضم جميع المصالح الحكومية، والمرافق العامة، بالإضافة لحملة رفع جميع المخلفات بها، لإظهارها بأبهى صورة.

وتفقد مستشفى مطوبس المركزي، مشددًا على الاهتمام بالنظافة، وتوفير المستلزمات الطبية، وعلى عدم التقصير في العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما اطمأن على حالة لمرضى بعدد من الأقسام، وناقشهم في مستوى الخدمة الطبية، والمشكلات التي يعانون منها لسرعة حلها.
 
وأشرف العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على حملات النظافة والتجميل وأعمال تهذيب ورعاية الأشجار، وتنسيق الحدائق، لرفع مستوى النظافة العامة، حفاظا على الشكل الحضاري والسياحي للمدينة، متابعًا رفع المتولد اليوم من القمامة والمخلفات داخل المناطق أولًا بأول.

كما أشرف "عبد القوي"، على منع أي تجمعات وعدم تواجد المواطنين بالشواطئ بالتعاون مع شرطة المصيف، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة الشواطئ العامة، موجهًا بالمرور والمتابعة الدورية واليومية على  جميع الأعمال داخل المدينة التي تشكل إحدى ركائز ومتطلبات القطاع السياحي.

محافظ كفر الشيخ: استمرار منع التجمعات بمصيف بلطيم ولوحات إرشادية بـ مطوبس.. صور
محافظ كفر الشيخ: استمرار منع التجمعات بمصيف بلطيم ولوحات إرشادية بـ مطوبس.. صور
محافظ كفر الشيخ: استمرار منع التجمعات بمصيف بلطيم ولوحات إرشادية بـ مطوبس.. صور
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