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أخبار البلد

جمارك السخنة تحبط محاولة تهريب أجهزة تنصت ومستحضرات تجميل بـ7 ملايين جنيه

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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أ ش أ
أحبطت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة برئاسة محمود عبدالنعيم محاولة تهريب كمية من أجهزة التنصت والتجسس ومستحضرات وأدوات التجميل.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه بناء على إخبارية باعتزام إحدى الشركات تهريب أصناف مخالفة داخل حاوية واردة من الصين بها ماكينات تقطيع أخشاب طبقا للمستندات، تم تشكيل لجنة جمركية لكشف الحاوية، تبين وجود طائرتي تنصت وتجسس "درون" مزودة بكاميرا ويتم تشغيلها وتوجيهها بواسطة الريموت كنترول عن بعد و 4 كاميرات ديجيتال و7 هواتف محمولة "آيفون" و6820 ساعة سمارت و620ر204 عبوة مستحضرات وأدوات تجميل مختلفة الأشكال والأنواع.

وأوضحت أن قيمة البضائع المخالفة بلغت 6 ملايين و 974 ألف جنيه، وقيمة التعويضات الجمركية المستحقة 13 مليونا و984 ألف جنيه، مشيرة إلى أن محمود عبدالنعيم مدير عام جمارك السخنة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.


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