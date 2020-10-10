للربط مع دول العالم.. طاقة البرلمان: الكهرباء حققت نجاحات مبهرة لتنفيذ التكليفات الرئاسية

أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر التى أعلن فيها أن تنفيذ مشروع الربط بين مصر وقبرص يعزز الشراكة بين الدولتين فضلًا عن تحقيق مزايا للبلدين أخذًا في الاعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة القدرات المتاحة وتوجيهه بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقي أوروبا وبهذا ستكون مصر ناقل مهم للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.





وأكد " السويدى " فى تصريحات أدلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين اهمية تأكيد الدكتور محمد شامر على نجاح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، منوها بالاهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير الخدمات.





كما أوضح أن قطاع الكهرباء المصرى يعمل فى الوقت نفسه على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفي سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1.5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعة محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعة محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.





وأكد النائب طلعت السويدى ان قطاع الكهرباء حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائى لمصر مع مختلف دول العالم خاصة الدول الاقليمية والعربية والافريقية والاوروبية ، مشيرا الى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الدكتور محمد شاكر على أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان والمضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية كما يتم دراسة الربط الكهربائي جنوبًا في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا وتأكيده على الاهتمام الكبير من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.





وأعرب النائب طلعت السويدى عن ثقته التامة فى قدرة قطاع الكهرباء المصرى الذى يواصل العمل ليلا ونهارا على تحقيق طموحات القائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم فى جعل مصر واحدة من اهم المراكز العالمية والاقليمية لمشروعات تبادل الطاقة مطالبا من الدكتور محمد شاكر الاستمرار فى تنفيذ تعهداته للجنة الطاقة والبيئة فى مواجهة جميع المشكلات التى تواجه عملاء القطاع من المصريين خاصة فيما يتعلق بشكاوى ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء من خلال التقديرات الجزافية لأسعار الكهرباء وعلى غير حقيقتها.