الحسم في آخر جولة.. سيراميكا كليوباترا يضرب المريخ بخماسية ويقترب من الصعود للممتاز

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز علي المريخ بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التى أقيمت علي ملعب الفريق البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري القسم الثاني .

سجّل هدف فريق سيراميكا كليوباترا الأول، "شريف دابو" في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، وأُحرز الهدف الثاني عن طريق شادي حسين في الدقيقة 45 من عمر شوط المباراة الأول ، واضاف الثالث أحمد غنيم من ضربة جزاء ، وجاء الهدف الرابع عن طريق شادي حسين ،والخامس سجله شريف دابو .