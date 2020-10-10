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فن

فيلم «الثلاثاء 12».. نيللي كريم تخوض أولى تجاربها فنيا في الإمارات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:37 م
نيللى كريم
نيللى كريم
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آيه عاطف - محمد نحلة
يواصل المخرج التونسي مجدي سميري، تصوير فيلمه الجديد " الثلاثاء 12" او "Tuesday 12 " في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

الفيلم يلعب بطولته كل من نيلي كريم وباسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطالله  وجويا جبور وبيير سمعان ونور ايهاب وكارول عبود. 

وتدور أحداثه من خلال قصة مدهشة عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا يكافحن مع والدهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية. فكل واحد من أبطالنا يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها ، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة متمردون لتحقيق أحلامهم.

الفيلم يعتبر شهادة ميلاد لمنتجة عربية جديدة هي المنتجة الشابة سهام الخزوز التي تحاول أن تقدم مع شركة I see media رؤية جديدة للشباب الجديد بالإمارات العربية المتحدة. 

وسهام تحمل أيضا الجنسية الكندية ودرست بها السينما.

و الفيلم تم تنفيذه أيضا بدعم من توفور و فيلم كوميشن ابوظبي.

الفيلم سيتم الانتهاء من تصويره قريبا ليكون جاهزا للمشاركة في مهرجانات عالمية وعربية كبرى قبل طرحه في دور العرض في جميع أنحاء الوطن العربي.

واكدت سهام أنها سعيدة أن يكون أول افلامها معبرا عن رؤيتها لحياة الأجيال الجديدة من دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنت أن يصل الفيلم لكل بيت عربي واماراتي.
فيلم «الثلاثاء 12».. نيللي كريم تخوض أولى تجاربها فنيا في الإمارات
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