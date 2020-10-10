في اليوم العالمي للصحة النفسية.. الصحة: خط ساخن لتقديم الاستشارات النفسية مُفعل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.. إخصائي: ابتعدوا عن معلومات السوشيال ميديا الخاصة بـ كورونا

الدكتورة منن عبد المقصود: خط ساخن لتقديم الاستشارات النفسية مُفعل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

إخصائي صحة نفسية: ابتعدوا عن معلومات السوشيال ميديا خاصة بفيروس كورونا

المنظري: معظم بلدان الإقليم تعاني من حالات نفسية





أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن 10 قواعد ذهبية لليوم العالمي للصحه النفسية، لحياة سعيدة وخاصة في زمن فيروس كورونا.





وقالت أمين عام أمانة الصحة النفسية د. منن عبد المقصود، إن حالة القلق والخوف فيروس كورونا التي يعيشها المواطنين أمر طبيعي، ولكنه غير صحي.





وأكدت د. منن عبدالمقصود، أنه من الضروري وضع المشكلة في حجمها الحقيقي، لافتة إلى أن الخوف موجود فقط لدى من يتابعون الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما المواطنين في الشارع الذين لا يتابعون الأخبار لديهم حالة من اللا مبالاة.





وشددت على ضرورة الوصول للمواطنين في الشارع وتوعيتهم بمرض بفيروس كورونا بدون خوف و هلع، مطالبة بضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وطرق الوقاية من العدوى.





وأشارت إلى أن اهتمام وزارة الصحة إلى الدعم النفسي للفرق الطبية لافتة إلى وجود خط ساخن لتقديم الاستشارات النفسية يعمل به أطباء نفسيين وأخصائيين وتم تفعيله 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للرد على الشكاوي وحلها ومساعدة الناس في التغلب على مشكلاتهم النفسية.

قال الدكتور هشام ماجد، اخصائي الصحة النفسية، ان لضبط الصحة النفسية وخاصة في زمن كورونا، يجب الابتعاد عن السوشيال ميديا في الأخبار الخاصه بالوباء والتطعيم.





وأكد ماجد في تصريحات لـ صدى البلد، انه يجب الاعتماد فقط علي مواقع الدولة الرسمية وموقع منظمة الصحة العالمية WHO كمصدر للمعلومات.





من جانبه، قال الدكتور أحمد المنظيري، المدير الإقليمي بشرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية، ان الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من صحة الفرد.





وأضاف المنظيري، أن الناس تخاف طلب المساعدة بسبب الوصم والتميز لاصحاب الهمم النفسية.





وأشار إلي أن معظم بلدان الإقليم تعاني من حالات نفسية، ولذلك لضعف الإمكانيات الطبية للتعامل معها.





وأوضح المدير الاقليم، ان تكلفة الرعاية الصحية حوالي 4 دولارات، مضيفا أنه في حال عدم حصول 85 % من المصابين، علي الرعاية الصحية فذلك يعرضه للخطر.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن 10 قواعد ذهبية لليوم العالمي للصحة النفسية، لحياة سعيدة وخاصة في زمن فيروس كورونا.





وأوضحت المنظمة 10 قواعد كالتالي:-





1. لا تثق بأحد ولكن أحترم الجميع.





2. ما يحدث في العمل، يبقي في العمل لا تتخذ أبدا مشاكل المكتب إلى المنزل والعكس بالعكس.





3. أدخل المكتب في الوقت المحدد ، وغادر في الوقت المحدد جلسة المكتب الطويلة الخاص بك لا يساعد على تحسين صحتك.





4. لا تجعل العلاقات العاطفية في مكان العمل ستكون دائما بنتائج عكسية.





5. لا تتوقع شيئا إذا كان شخص ما يساعد ، شيء جيد لك إن لم يكن ، سوف تتعلم أن تعرف الأشياء كلها بنفسك.





6. لا للتسرع في المواقف ولا المناصب والترقيات إذا حصلت على ترقية ، مبروك إن لم يكن ، لا يهم سوف تعمل وتجتهد دائما لنفسك وتنميه قدراتك .





7. أحذر الجري وراء الأشياء المكتبية والورقيات لديك أشياء أفضل لتفعلها في الحياة.





8. تجنب أخذ كل شيء على نفسك المهم راتبك للحصول على متطلباتك .





9. لا يهم كيف يعاملك الناس كن متواضع وافتخر بنفسك وقدراتك.



