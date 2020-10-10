AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

في اليوم العالمي للصحة النفسية.. الصحة: خط ساخن لتقديم الاستشارات النفسية مُفعل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.. إخصائي: ابتعدوا عن معلومات السوشيال ميديا الخاصة بـ كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
الدكتورة منن عبد المقصود: خط ساخن لتقديم الاستشارات النفسية مُفعل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع
إخصائي صحة نفسية: ابتعدوا عن معلومات السوشيال ميديا خاصة بفيروس كورونا
المنظري: معظم بلدان الإقليم تعاني من حالات نفسية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن 10 قواعد ذهبية لليوم العالمي للصحه النفسية، لحياة سعيدة وخاصة في زمن فيروس كورونا.

وقالت أمين عام أمانة الصحة النفسية د. منن عبد المقصود، إن حالة القلق والخوف فيروس كورونا التي يعيشها المواطنين أمر طبيعي، ولكنه غير صحي. 

وأكدت د. منن عبدالمقصود، أنه من الضروري وضع المشكلة في حجمها الحقيقي، لافتة إلى أن الخوف موجود فقط لدى من يتابعون الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما المواطنين في الشارع الذين لا يتابعون الأخبار لديهم حالة من اللا مبالاة.

وشددت على ضرورة الوصول للمواطنين في الشارع وتوعيتهم بمرض بفيروس كورونا بدون خوف و هلع، مطالبة بضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وطرق الوقاية من العدوى.

وأشارت إلى أن اهتمام وزارة الصحة إلى الدعم النفسي للفرق الطبية لافتة إلى وجود خط ساخن لتقديم الاستشارات النفسية يعمل به أطباء نفسيين وأخصائيين وتم تفعيله 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للرد على الشكاوي وحلها ومساعدة الناس في التغلب على مشكلاتهم النفسية. 
 
قال الدكتور هشام ماجد، اخصائي الصحة النفسية، ان لضبط الصحة النفسية وخاصة في زمن كورونا، يجب الابتعاد عن السوشيال ميديا في الأخبار الخاصه بالوباء والتطعيم.

وأكد ماجد في تصريحات لـ صدى البلد، انه يجب الاعتماد فقط علي مواقع الدولة الرسمية وموقع منظمة الصحة العالمية WHO كمصدر للمعلومات.

من جانبه، قال الدكتور أحمد المنظيري، المدير الإقليمي بشرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية، ان الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من صحة الفرد.

وأضاف المنظيري، أن الناس تخاف طلب المساعدة بسبب الوصم والتميز لاصحاب الهمم النفسية.

وأشار إلي أن معظم بلدان الإقليم تعاني من حالات نفسية، ولذلك لضعف الإمكانيات الطبية للتعامل معها.

وأوضح المدير الاقليم، ان تكلفة الرعاية الصحية حوالي 4 دولارات، مضيفا أنه في حال عدم حصول 85 % من المصابين، علي الرعاية الصحية فذلك يعرضه للخطر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن 10 قواعد ذهبية لليوم العالمي للصحة النفسية، لحياة سعيدة وخاصة في زمن فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة 10 قواعد كالتالي:-

1. لا تثق بأحد ولكن أحترم الجميع. 

2. ما يحدث في العمل، يبقي في العمل لا تتخذ أبدا مشاكل المكتب إلى المنزل والعكس بالعكس.

3. أدخل المكتب في الوقت المحدد ، وغادر في الوقت المحدد جلسة المكتب الطويلة الخاص بك لا يساعد على تحسين صحتك.

4. لا تجعل العلاقات العاطفية في مكان العمل ستكون دائما بنتائج عكسية.

5. لا تتوقع شيئا إذا كان شخص ما يساعد ، شيء جيد لك إن لم يكن ، سوف تتعلم أن تعرف الأشياء كلها بنفسك.

6. لا للتسرع في المواقف ولا المناصب والترقيات إذا حصلت على ترقية ، مبروك إن لم يكن ، لا يهم سوف تعمل وتجتهد دائما لنفسك وتنميه قدراتك .

7. أحذر الجري وراء الأشياء المكتبية والورقيات لديك أشياء أفضل لتفعلها في الحياة.

8. تجنب أخذ كل شيء على نفسك المهم راتبك للحصول على متطلباتك .

9. لا يهم كيف يعاملك الناس كن متواضع وافتخر بنفسك وقدراتك.

10. في النهاية لا شيء يهم إلا الأسرة والأصدقاء ، والبيت ، والسلام الداخلي مع نفسك.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

عربي يخترع علاجًا لفيروس كورونا.. ورد مفاجئ من دولته

تجديد حبس زياد العليمي و١٣ آخرين في قضية خلية الأمل

لا أريد أن أكون عبئا.. لوكا مودريتش يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

مرتضى منصور يتحدى قرارات اللجنة الأولمبية ويحضر مران اللاعبين

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة